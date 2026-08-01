В Москве произошел пожар в храме Василия Блаженного 10 1.08.2026, 8:29

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Его считают одним из главных символов России.

В Москве на Красной площади в ночь на 1 августа произошел пожар в храме Василия Блаженного, который, как считают многие россияне, является символом России. Об этом сообщил Диалог.UA после мониторинга соцсетей и мессенджеров.

О том, что в храме Василия Блаженного начался пожар, стало известно ночью 1 августа примерно в 01:37. Несмотря на ночь, вокруг «символа России» собралось достаточно много прохожих. Очевидцы утверждают, что открытого огня не было, но над куполом наблюдался дым. Также очевидцы рассказали о сильном запахе гари.

На место происшествия прибыли оперативные службы, в том числе 10 пожарных машин. Храм быстро оцепили, а вскоре возгорание потушили. Причина возгорания пока не известна. В социальных сетях пишут, что очаг возгорания якобы находился в кабинете директора на первом этаже, но официально эта информация пока не подтверждена.

Это уже не первый случай пожара в храме Василия Блаженного. Например, в 2002 году произошло возгорание купола «символа России». Причем, это было, как и в 2026 году, в августе. Храм Василия Блаженного многие россияне считают символом России. Его построили в 1555-1561 годах по приказу царя Ивана Грозного «в честь» победы над Казанским ханством. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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