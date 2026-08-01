Россия зверски обстреляла Киев баллистикой: много погибших и раненых

Россия зверски обстреляла Киев баллистикой: много погибших и раненых9
- 1.08.2026, 8:15
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Горели «скорые», жилые дома и киностудия.
В ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице раздалась серия взрывов. Известно о девяти погибших, по меньшей мере 28 человек получили ранения, пишет OBOZ.UA.
О вражеских целях в 01:32 начали сообщать Воздушные силы ВСУ. Россияне запустили по Киеву баллистические ракеты, а также, по данным мониторинговых каналов, несколько «Цирконов».
Отметим, что перед ракетной атакой противник направил на столицу и область реактивные БпЛА. После залпов баллистики они снова летели на город.
Последствия обстрела
По состоянию на 03:36 было известно о четырех погибших и 15 раненых, среди которых 13-летний и 17-летний юноши. Все пострадавшие госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.
К 6 часам утра было известно уже о девяти погибших и 23 пострадавших.
По состоянию на 6:43 в ГСЧС сообщили о 27 пострадавших, спасено 105 человек.
В 07:43 мэр Киева Виталий Кличко подтвердил гибель 9 человек и сообщил об увеличении числа пострадавших до 28 человек. Среди раненых, в частности, четверо детей. На момент сообщения 17 киевлян находились в больницах.
В КГВА сообщили, что в результате атаки в Соломенском районе Киева произошло возгорание в 6-этажном здании. Там также горят автомобили на парковке.
Кроме того, в Соломенском районе в результате падения обломков ракеты в пятиэтажном доме оказались заблокированы люди. Во дворе жилого дома возник пожар.
«Два человека погибли и восемь пострадали, в том числе двое детей. По одному из адресов произошло частичное разрушение и возгорание пятиэтажного жилого дома, по другому — горели автомобили на парковке. Трое человек были госпитализированы. Спасатели эвакуировали 35 человек с верхних этажей, пожар ликвидирован», — сообщили в ГСЧС о последствиях ударов по Соломенскому району на 6 часов утра.
В Шевченковском районе в результате атаки загорелась автомойка. В этом же районе в жилом доме заблокированы люди, там произошло частичное разрушение на первом и втором этажах.
По данным ГСЧС, горели также «скорые», вспыхнул и пожар на киностудии: к 6 часам утра его удалось локализовать. По одному из адресов обнаружили пострадавшего человека.
В Дарницком районе произошел пожар и разрушения в административном здании и в нежилом здании. По другому адресу – горели автомобили и были повреждены дома.
По состоянию на 6 часов утра было известно, что в районе погибли 7 человек, ещё 14 – пострадали, из них 2 детей.
Спасатели ликвидировали пожары. Также на открытой территории в одном из скверов обнаружена воронка. Вдоль одной улицы в нескольких местах горит обочина.
В Днепровском районе поврежден магазин.
В Печерском районе повреждены 4 частных жилых дома и хозяйственные постройки.
Как сообщал OBOZ.ua, предыдущая ракетная атака произошла совсем недавно – в ночь на четверг, 30 июля, Россия нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. В столице раздалась серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.