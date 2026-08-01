«Для белоруса не проблема запомнить: Молдова, а не Молдавия, Кыргызстан, а не Киргизия» 4 Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

1.08.2026, 8:57

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Иллюстративное фото: magnifik

Неумение россиян вести себя в гостях шокирует.

Как бы вы объяснили, почему Беларусь — не Россия, современным детям и подросткам, вся жизнь которых прошла в парадигме «братских народов», так называемого «cоюзного государства» и разговоров о единстве? Я как-то задумалась и растерялась. А сами дети — ответили. Впрочем, тут нужна важная ремарка: дети, вынужденные уехать из Беларуси.

Застала дочь-подростка за жарким телефонным обсуждением:

— А я тебе говорю, он белорус. Спорим?!

Не удержалась, спросила спустя время, о чем был спор. Оказалось, подружки заинтересовались, кто по национальности новенький парень, который пришел во внешкольный кружок. Место действия — Литва, почти вся компания — русскоязычные. И что же? Моя дочь выиграла.

— Да не знала я, — призналась, — просто почувствовала. Потому что он никогда не орет, не рвется выяснить отношения и показать, что он тут главный. И в гостях разувается. Ну, понимаешь, как наши все. Просто в Минске это не так заметно было — разность менталитетов, воспитания, поведения. А здесь я почти всегда угадываю, если кто-то из России, в них больше наглости, они агрятся (сленговое «злятся» — С.) на ровном месте…

Задолго до этого в локальном белорусском сообществе обсуждали: как узнать соотечественника за границей, если не по одежде и не по речи, кодовым словам типа «шуфлядка»?

Одна из давних эмигранток поделилась наблюдением:

— Если в транспорте человек проходит, чтобы не загораживать выход другим, и снимает рюкзак с плеч — в 90% случаев белорус.

Любопытно, что представители разных поколений подметили схожие черты. Еще интереснее, что эти наблюдения подтверждают жители европейских стран, которые видят и сравнивают не российских и белорусских политиков, военных или инфлюэнсеров, а вполне обычных туристов и мигрантов, которые пытаются строить жизнь в новых для себя условиях.

Европейцы-владельцы жилья, рестораторы, работодатели, чиновники нередко отмечают белорусов как людей законопослушных, скромных, уважающих местные обычаи, культуру и язык. Лично мне в странах Балтии и Польше хозяева гостевых домиков и апартаментов рассказывали, как они любят сдавать свои номера именно белорусам, потому что мы «самые дисциплинированные и благодарные клиенты».

Возможно, в этом есть и наше слабое место — многие вспоминают людей без обуви на лавочках в разгар протестов, мол, «революции так не делаются». Но, с другой стороны, именно эта адаптивность помогла белорусам сохраниться, несмотря на сотни тысяч воинских сапог, что много веков ходили по нашей земле. Пережить захватчиков, не раствориться в чужой истории и остаться собой.

Впечатления от гостей-россиян и «местных, но русских душой» — кардинально иные. Нахрапистость, игнорирование локальных норм, требование говорить с ними по-русски, лозунги о величии собственной культуры без проблесков оной на бытовом уровне, зато с неуважением к культуре, языку и истории других народов — «русский мир» давно стал не метафорой, а реальным красным флажком опасности, видимым издалека.

Безусловно, не все белорусы — пушистые котики в белых пальто, как и не все россияне — оголтелые имперские хамы, не умеющие вести себя в гостях. Но в глазах жителей других стран этот имидж создавался и подкреплялся годами. Повторимся, львиную долю в него внесли и продолжают добавлять штрихи к портрету не политики, а рядовые представители обоих народов.

Взять хотя бы такую мелочь (нет). Белорусам, которых до глубины печенки достало стремление россиян и самим приехать в, и нас представить жителями несуществующей «Белоруссии», вполне понятно трепетное отношение других народов к своей идентификации, стремление отличать себя от иных стран и культур и подчеркнутый отказ от советского наследия.

Потому для наших соотечественников не проблема запомнить: Молдова, а не Молдавия, Кыргызстан, а не Киргизия. И никакая не «Прибалтика». Ведь этих названий, так же, как и «Белоруссия», не существует уже тридцать с лишним лет. А их употребление — выразительный маркер либо демократичности, либо упертой зашоренности человека, и уважения к чужим границам (и не только государственным).

И да, это большая разница, которая выгодно отличает белорусов от россиян, стремящихся даже в гостях навязать свои правила и принципы.

…Правитель Беларуси и его пропагандисты много лет уверяют жителей нашей страны, что ничего хорошего за пределами «клочка земли» нет, нигде белорусов не ждут и не приголубят. А потому, мол, самое верное решение — никуда не дергаться, держаться «братской России», пригодиться там, где родился, «раздеваться и работать».

Только рассчитаны эти методички общества «Знание» на ментальность homo sovieticus, людей, живущих в дефиците информации, никогда не бывавших за границей и не стремящихся познавать мир.

А реальность демонстрирует ровно обратное. Белорусы алаптируются в самых разных обстоятельствах, в том числе благодаря уважению чужих правил и самоуважению, чувству собственного достоинства. Того самого, о котором группа TOR BAND, ныне «экстремисты» по версии режима Лукашенко, сказала в песне «Мы — не «народец».

Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

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