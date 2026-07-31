Не туда воюем 3 Ирина Халип

31.07.2026, 10:09

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Ирина Халип

Белорусы не выбирали ни Диму Билана, ни Лукашенко.

В выходные в Беларуси прошел очередной фестиваль Viva braslav. А передфестивалем в социальных сетях белорусы уехавшие пламенно осуждали белорусов оставшихся за то, что те собираются ехать на фестиваль: как это можно, все приличные люди давно уехали, белорусские музыканты выступают за границей, а тут понагнали русских, и ехать в Браслав слушать Диму Билана — это предательство.

Мне это очень напомнило такие же страсти перед рок-фестивалем Outloud, который прошел в Варшаве в июне. Казалось бы, там все стерильно: исключительно уехавшие, исключительно «враги народа», исключительно оппозиция. Но тогда в социальных сетях соотечественники заклевали Лявона Вольского, обрушившись на него с мощью парторгов: как может «наше все» посметь выйти на одну сцену с Борисом Гребенщиковым? БГ же русский, это недостойно Вольского, мы ему не простим предательство национальных интересов! И Лявон сдался. Не выдержал такого массового осуждения. В итоге Вольский лишился возможности выступить перед огромной и очень благодарной аудиторией — перед единомышленниками из разных стран. А фестиваль, к слову, только выиграл: вместо Вольского выступила группа «Дай дарогу!», и Юрий Стыльский своей бешеной харизмой и темпераментом порвал танцпол по-настоящему. Публика пела его песни, все вместе орали «Жыве Беларусь!» и «Слава Украине!», слэмили, разворачивали флаги и братались. Украинцы и россияне, которые не знали «Дай дарогу!» раньше, прямо на фестивале искали в телефонах их песни и скачивали, чтобы потом переслушать. Блестящее было выступление, как и у J:Морс на том же фестивале.

В Беларуси ни те, ни другие выступить сейчас не могут. Страна осиротела, но там по-прежнему живут люди. Там миллионы белорусов, с которыми мы вместе стояли в сцепках и сидели в автозаках. И эти люди сейчас живут в постоянном напряжении и ожидании выламывания двери силовиками, шарахаются от машин с тонированными стеклами, не могут расслабиться даже в выходные и постоянно чистят телефоны. И когда они хотят выехать на выходные туда, где их ждет хотя бы иллюзия свободы и общение с такими же жаждущими этой самой свободы, им внезапно из-за границы говорят: нельзя, вы этим предадите наше общее дело.

К слову, для немногочисленных оставшихся в стране белорусских музыкантов Viva Braslav — последняя доступная им площадка. У этих музыкантов тоже был выбор — или присягать режиму и получать без проблем «гастрольки», выступать перед чиновниками на государственных праздниках и публично клясться в вечной любви к правителю, или оставаться в рамках полуподпольного существования на родине и радоваться тому, что существует хотя бы Viva Braslav, где есть шанс выступить перед своими. Перед понимающими.

В этом году в фестивале участвовали три белорусских исполнителя: группа «Давай на ты», трио из Новополоцка VARZAN & ROOMEE & KAPSHUL и Кирилл Ермаков, выступающий под псевдонимом LYRIQ. В прошлом году — Police in Paris, Almary и HollyFlame. Да, это совсем не фестивали прошлого десятилетия, когда там выступали и «Ляписы», и «Мутнаевока», и Iowa, и ЛСП. Так ведь в прошлом десятилетии еще и не сажали тысячами за косой взгляд. И фестивалей было множество. Так что говорить «вот тогда были времена, а теперь нельзя» бессмысленно. (Времена, к слову, и тогда были паршивые, только большинство предпочитали этого не знать.) В теперешней ситуации организаторы Viva Braslav по крайней мере пытаются дать людям шанс провести два дня вдали от ГУБОПиКа и страха. И те, кто куда поехал, уж точно не должны быть обвинены в том, что не ту музыку слушают. Я, к примеру, ни за что не пойду на концерт NaviBand — группа для меня закончилась в 2017 году, когда выступила для КГБ на их корпоративном празднике. Но мне и в голову не придет орать в соцсетях что-нибудь вроде «не смейте ходить на концерты этих гэбэшных прихвостней!». Каждый слушает, что хочет.

Я не говорю, что мы не должны критиковать друг друга. Еще как должны — за нерешительность, за отсутствие критического мышления, за короткую память, за готовность верить всякому самозванцу с любой стороны. Но уж точно не за то, какую музыку мы слушаем. Даже если это Дима Билан.

И, наконец, еще одна вещь. Однажды, когда снова начнутся массовые протесты — а это непременно произойдет, причем неожиданно для всех, — именно они, те, кто в прошлые выходные слушал Диму Билана, будут погибать на баррикадах за нас, счастливо спасшихся от репрессий и находящихся в безопасности. Мы просто не успеем прийти на помощь. Кстати, Диму Билана они не выбирали. Как не выбирали и Лукашенко.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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