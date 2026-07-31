«Белорусские чиновники и генералы перестали доверять своим врачам» 3 31.07.2026, 10:21

1,564

В лечкомиссии набирают по блату.

Что массовый недобор в медицинские вузы и острая нехватка кадров говорят о качестве белорусской медицины при режиме Лукашенко? Такой вопрос сайт Charter97.org задал проживающему в Испании белорусскому врачу Алексею Носову:

— Скажу прямо: медицина в Беларуси умирает. Вы сами подвели меня к этому ответу. Если говорить об общей тенденции, то только по уровню людей, которые поступают в вузы, нельзя судить о качестве медицины. Возможно, среди поступивших найдется много тех, кто действительно захочет учиться, в итоге получит знания, обретет цель в жизни именно в медицинском университете и станет неплохим врачом. Предсказывать это очень сложно.

Но сама организация здравоохранения, то, как она сейчас работает, как происходит запись к врачу, первичный прием и взаимодействие между всеми структурами, госпитальным и догоспитальным звеньями, вызывает только грусть.

Это действительно грустно. Такая система ведет в никуда. Это тупик. Вы же понимаете, что существуют специальные медицинские учреждения и так называемые лечкомиссии, которые обслуживают так называемых депутатов и других приближенных прикорытников к власти. Самого Лукашенко также лечат отдельные врачи.

Но проблема заключается в том, что в эти структуры нередко попадают блатные люди, а не специалисты. Поэтому те же чиновники, генералитет и высокопоставленные силовики не хотят лечиться в этих учреждениях и ищут других врачей. В частности, у меня были пациенты, которые не лечились в лечкомиссии. Они нашли меня и других врачей, чтобы получить качественную помощь.

Даже на уровне организации медицинской помощи для высших чинов у них произошел провал. На хорошо оплачиваемые должности они пытаются поставить маменькиных сынков и людей, которые ничего собой не представляют, только потому, что это чей-то сын.

Все это ведет в никуда. Реформа в стране должна касаться не только медицины. Реформировать нужно все.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com