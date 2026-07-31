Foreign Policy: Законопроект Линдси Грэма поможет убрать «теневой флот» из всех морей 31.07.2026, 10:01

Линдси Грэм

Он вскоре будет принят Сенатом в полном составе с большим двухпартийным большинством.

Законопроект об антироссийских санкциях, который разработал покойный сенатор США Линдси Грэма, стал ближе к введению в действие после положительного процедурного голосования в Сенате. Как ожидается, он вскоре будет принят Сенатом в полном составе с большим двухпартийным большинством. А в конце года за него должна будет проголосовать Палата представителей.

Как пишет Foreign Policy, положительное итоговое голосование будет означать возрождение поддержки Украины со стороны республиканцев после более чем четырех лет войны с Россией. Также законопроект может стать первым всеобъемлющим пакетом санкций США против Москвы во время второго срока Дональда Трампа. И произойдет это на фоне усиления санкционного давления на РФ со стороны Европы и Великобритании.

«Грэм неустанно добивался принятия своего законопроекта. Он последовательно выступал за усиление экономического давления на Россию с использованием всех доступных инструментов американской экономической политики, но холодное отношение Трампа держало законопроект в подвешенном состоянии более года», - говорится в статье.

Среди положительных сторон законопроекта, которые озвучили изданию эксперты, - законодательное закрепление санкций против России. Документ предусматривает введение санкций против конкретных банков и компаний, поэтому будущим администрациям будет сложно отменить эти санкции. Это также позволило бы привести в соответствие санкции США в отношении российского теневого флота с санкциями Великобритании и Европейского союза:

«Если Запад хочет серьезно ограничить российский экспорт нефти и нефтепродуктов, крайне важно убрать российский теневой флот из открытого моря».

Авторы напомнили, что большая часть российского морского экспорта сырой нефти по-прежнему осуществляется на танкерах, находящихся под санкциями. А санкции станут эффективнее с включением финансовых ограничений.

Еще одним позитивным аспектом предлагаемого законодательства называют санкции в отношении судоходных компаний, предоставляющих танкеры для пополнения устаревающего теневого флота России (и Ирана). Многие из этих судоходных компаний являются греческими.

Минусы законопроекта

Журналисты отметили, что в отличие от предыдущих законов Конгресса о санкциях, ограничения против России не являются обязательными. Они вводятся на усмотрение президента: «Это означает, что окончательные последствия законопроекта о санкциях будут зависеть от Трампа, который не занимал жесткую позицию в отношении Путина с момента своего возвращения на пост».

Кроме того законопроект Грэма с самого начала включал в себя вторичные пошлины как способ усиления давления на Россию. Это означает высокие импортные пошлины для стран, покупающих российскую нефть и газ. Этот инструмент Трамп уже использовал против Индии (крупного покупателя российской нефти), но не против Китая (крупнейшего покупателя российской нефти).

Этот момент, расширяющий полномочия Трампа по введению таможенных пошлин, называют самым большим препятствием на пути к принятию законопроекта в Палате представителей. Поясняется, что демократы не будут готовы расширить полномочия Трампа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com