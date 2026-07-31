В Литве сбили очередные дроны с белорусскими сигаретами 1 31.07.2026, 9:49

Фото: Служба охраны госграницы Литвы

И поймали мужчин, приехавших за контрабандой.

В Литве пограничники «приземлили» три беспилотника с контрабандным грузом, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

Летящие дроны пограничники услышали у деревни Норвилишкес Шальчининкского района и сбили их. Беспилотники они нашли в лесу, примерно в 50 метрах от государственной границы. К дронам были привязаны свертки с табачной контрабандой.

«Всего в шести коробках было обнаружено три тысячи пачек сигарет NZ Gold SuperSlims с белорусскими акцизными марками. Стоимость партии с учетом всех подлежащих уплате в Литве налогов составляет 16 380 евро», — сообщили пограничники.

По факту незаконного хранения подакцизных товаров начато досудебное расследование.

Также в засаду пограничников попались трое жителей Алитуса, которые приехали в лес за контрабандными сигаретами, доставленными на метеозондах.

Дроны с сигаретами в Литве

Фото: Служба охраны госграницы Литвы

«Сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы проверяли информацию о доставке контрабандных сигарет с помощью воздушных шаров. В лесу возле деревни Вейсмунай (Алитусский район) они обнаружили большой мешок с крупной партией контрабандных сигарет. Пограничники устроили засаду неподалеку от места обнаружения груза. Спустя несколько часов, уже после рассвета, в лес за свертками с сигаретами приехал микроавтобус Citroen Jumper, зарегистрированный в Литве. Пограничники задержали троих мужчин, находившихся в автомобиле», — рассказали в Службе охраны госграницы.

За доставленными из Беларуси сигаретами приехали жители Алитуса в возрасте 24, 35 и 38 лет. Один из них недавно был депортирован из Ирландии и не имеет постоянного места жительства.

«В большом мешке, доставленном в Алитусский район связкой воздушных шаров с восточного направления, находились 24 картонные коробки (12 тысяч пачек сигарет) с логотипами гродненской табачной фабрики «Неман». Общая стоимость сигарет NZ Gold и Minsk Superslims с белорусскими акцизными марками, включая все подлежащие уплате в Литве налоги, превышает 65,5 тысячи евро», — сообщили пограничники.

Мужчинам грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до восьми лет.

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