Не слушайте Медведева Алексей Копытько

31.07.2026, 9:48

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Дмитрий Медведев

Кремль задумал прямо противоположное.

Сгусток молекул алкоголя, принявший форму заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заявил, что за первое полугодье 2026 года «контракты» с российской армией подписали «около 200 тыс. человек». Такую конструкцию традиционно используют в значении «менее 200 тыс. человек».

Согласно оценке Генштаба ВСУ, за первую половину 2026 года российские войска потеряли в ходе т.н. «СВО» 241+ тыс. человек. Пропорция сейчас примерно 60/40 убитых к раненым. Т.е., порядка 140 тыс. убитыми, еще какая-то часть раненых искалечена и непригодна для службы, в строй вернется пусть 50 тыс. человек. Если добавить сюда дезертиров и небоевые потери, то из указанных 240+ тысяч вернется в строй около 20-40 тыс.

Итого. Согласно официальным данным РФ, которые могут быть завышены, и официальным данным Украины, где тоже надо делать поправку на точность, крупноблочно получается, что армия РФ лишь восполнила потери, но ничего не нарастила.

Чтобы подготовиться к возможной мобилизации в условиях дефицита контрактников, власти РФ уже точечно проводят насильственную мобилизацию в периферийных регионах в качестве тестирования.

Медведев отметил, что российские силы беспилотных систем пополнили 40 тыс. человек. В начале года наш главком Александр Сырский оценивал их численность в 80 тыс. человек, к 1 апреля — в 101 тыс. С учетом статистики от Медведева, получается, что в квартал россияне набирают 20 тыс. человек в свои СБС (порядка 6–7 тыс. в месяц).

Формально это немало. Нюанс в том, что даже вполне лояльные российские обозреватели отмечают: для СБС необходимо не количество, а качество. Тот контингент, который добровольно или добровольно-принудительно набирают на контракт, не подходит СБС. А студенты (их рассчитывало привлечь Минобороны РФ), не особо рвутся в армию даже за большие деньги.

Медведев всячески отрицал настрой Кремля проводить новую волну мобилизации осенью. Разными словами обзывал распространителей слухов «перед выборами». Но мы помним, что за 8 дней до мобилизации 2022 г. целый Песков отрицал, что она будет.

Вполне вероятно, что в этот раз не станут делать публичных анонсов, чтоб не спровоцировать бегство населения, и тихонько начнут собирать людей с определенными ВУСами.

Но указанные выше цифры контрактников свидетельствуют: такой численностью наступать на Славянск и Краматорск — это крайне спорная затея.

Алексей Копытько, «Фейсбук»

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