Трамп заявил, что договорился с ХАМАС о полном разоружении в Газе 31.07.2026, 9:28

Дональд Трамп

Президент США назвал это «историческим соглашением».

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «исторического соглашения» о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в Газе. «Это колоссальный шаг на пути к прочному миру и безопасности», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, соглашение позволит передать Газу под управление нового палестинского правительства, которое будет тесно сотрудничать с созданным президентом США «Советом мира». «В то же время Израиль получит ту безопасность, которой он заслуживает, поскольку Газа больше не будет использоваться в качестве базы для террористических атак», — добавил глава Белого дома.

Трамп отметил, что после разоружения ХАМАС и других группировок израильские войска будут выведены из Газы, а международные силы вместе с новой палестинской полицией обеспечат безопасность. «Я хочу поблагодарить посредников — Египет, Катар и Турцию — за их важные усилия, и особенно мою выдающуюся команду, чья неустанная работа сделала возможным этот исторический прорыв», — заключил президент США. После заявления Трампа представитель ХАМАС Рази Хамад сообщил, что группировка пошла на «уступки ради народа в секторе Газа, чтобы спасти людей от гибели и вынужденного переселения». Переговоры, по его словам, длились около шести месяцев.

При этом Хамад подчеркнул, что разоружение ХАМАС зависит от поэтапного вывода израильских войск из сектора Газа. «Мы не сделаем ни единого шага, пока не будем уверены, что Израиль также выполнит свои обязательства», — отметил Хамад. Разоружением, по его словам, будет заниматься Национальный комитет по управлению Газой, который был создан «Советом мира». Эта структура должна будет управлять сектором после роспуска прежней администрации ХАМАС.

В целом, по словам Хамада, процесс разоружения может занять «около 14 дней или, возможно, больше». «Мы должны согласовать каждую деталь: как будет реализовываться соглашение, когда именно и с помощью каких механизмов», — заключил представитель ХАМАС.

В «Совете мира», в свою очередь, назвали соглашение с группировкой историческим прорывом в процессе урегулирования конфликта в Газе. Его реализация позволит сформировать гражданское правительство, наладить поставки гуманитарной помощи, а также восстановить и поднять экономику региона, добавили в «Совете мира».

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