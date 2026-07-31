Панику в момент атаки дронов на Зеленодольск в Татарстане показали на видео 2 31.07.2026, 8:56

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Опубликованы новые кадры.

В Зеленодольске (Татарстан) атакован логистический центр Wildberries, следует из OSINT-анализа ASTRA .

Согласно анализу кадров от очевидцев, под атаку попал логистический комплекс Wildberries, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, промышленная площадка «Зеленодольск», 20.

По имеющимся кадрам видно, что после атаки наблюдается задымление над зданием комплекса.

Этот склад WB уже атаковали дроны 23 июля. Впрочем, видео, которое сняли очевидцы, демонстрирует, что дрон не попал в логистический центр «Озон», компании, которая является главным конкурентом Wildberries в России.

Также утром 31 июля жители Казани и пригорода сообщали о взрывах. И были слышны взрывы, или как их называют в России, «хлопки», в Елабуге. Именно там находится экономическая зона «Алабуга», где производят российские ударне дроны «Шахед».

Склад WB в Зеленодольске уже атаковали дроны 23 июля.

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