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Спецпосланники Трампа отправляются в Украину

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  • 31.07.2026, 8:16
Спецпосланники Трампа отправляются в Украину
Стив Уиткофф

СМИ сообщили, когда их ожидают.

Специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, с которыми неоднократно проводил переговоры президент Украины Владимир Зеленский, могут посетить Киев во второй половине августа в рамках мероприятий, приуроченных к 35-й годовщине независимости Украины. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, осведомленных о планах такого визита.

Важно, что о подготовке такого визита после закрытых переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 июля в Белом доме сообщали американские СМИ.

Визит может состояться на фоне рассмотрения в Сенате законопроекта о новых санкциях против России и Ирана, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм и который после его смерти назвали в его честь.

Стоит отметить, что документ дает президенту США право вводить пошлины до 100% против пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа. После Сената законопроект должна одобрить Палата представителей, которая до начала сентября будет находиться на летних каникулах.

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