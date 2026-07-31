Спецпосланники Трампа отправляются в Украину

Спецпосланники Трампа отправляются в Украину1
- 31.07.2026, 8:16
СМИ сообщили, когда их ожидают.
Специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, с которыми неоднократно проводил переговоры президент Украины Владимир Зеленский, могут посетить Киев во второй половине августа в рамках мероприятий, приуроченных к 35-й годовщине независимости Украины. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, осведомленных о планах такого визита.
Важно, что о подготовке такого визита после закрытых переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского 28 июля в Белом доме сообщали американские СМИ.
Визит может состояться на фоне рассмотрения в Сенате законопроекта о новых санкциях против России и Ирана, который продвигал покойный сенатор Линдси Грэм и который после его смерти назвали в его честь.
Стоит отметить, что документ дает президенту США право вводить пошлины до 100% против пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа. После Сената законопроект должна одобрить Палата представителей, которая до начала сентября будет находиться на летних каникулах.