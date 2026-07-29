закрыть
29 июля 2026, среда, 8:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сенат США проголосовал за решение, чтобы принять «адские санкции» против РФ

2
  • 29.07.2026, 7:46
  • 2,876
Сенат США проголосовал за решение, чтобы принять «адские санкции» против РФ

Президент Украины встретил это решение аплодисментами.

В ночь на 29 июля Сенат США утвердил ключевое решение, которое необходимо для принятия «адских санкций» против России, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.

Об этом сообщает CNN и Reuters.

Известно, что голосование завершилось с результатом 86 «за» и «12» против. Теперь же руководство Сената надеется достичь согласия со всеми 100 сенаторами, чтобы пакет санкций был принял до начала каникул в августе.

Но проблема состоит в том, что любой сенатор может высказать возражения и замедлить процесс.

Отметим, что голосование за процедурное решение произошло всего через несколько часов после похорон Грэма и вскоре после того, как с сенаторами встретился президент Украины Владимир Зеленский.

После этой встречи сенаторы пригласили Зеленского понаблюдать за частью голосования из галереи Сената, после чего он поаплодировал и сказал: «Спасибо». Несколько сенаторов поаплодировали ему в ответ.

Отметим, что санкции против РФ включают пошлины в размере до 100% против 5 крупнейших импортеров российский нефти и газа, включая Индию и Китай.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров