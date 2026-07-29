Сенат США проголосовал за решение, чтобы принять «адские санкции» против РФ

Сенат США проголосовал за решение, чтобы принять «адские санкции» против РФ2
- 29.07.2026, 7:46
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Президент Украины встретил это решение аплодисментами.
В ночь на 29 июля Сенат США утвердил ключевое решение, которое необходимо для принятия «адских санкций» против России, которые продвигал покойный сенатор Линдси Грэм.
Об этом сообщает CNN и Reuters.
Известно, что голосование завершилось с результатом 86 «за» и «12» против. Теперь же руководство Сената надеется достичь согласия со всеми 100 сенаторами, чтобы пакет санкций был принял до начала каникул в августе.
Но проблема состоит в том, что любой сенатор может высказать возражения и замедлить процесс.
Отметим, что голосование за процедурное решение произошло всего через несколько часов после похорон Грэма и вскоре после того, как с сенаторами встретился президент Украины Владимир Зеленский.
После этой встречи сенаторы пригласили Зеленского понаблюдать за частью голосования из галереи Сената, после чего он поаплодировал и сказал: «Спасибо». Несколько сенаторов поаплодировали ему в ответ.
Отметим, что санкции против РФ включают пошлины в размере до 100% против 5 крупнейших импортеров российский нефти и газа, включая Индию и Китай.