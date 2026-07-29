Bloomberg: ЕС готовит крупнейший удар по Кремлю 29.07.2026, 8:43

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Под ограничения могут попасть более 1600 компаний за помощь РФ.

Европейский союз планирует ввести санкции против более чем 1600 компаний, которые помогают российской военной машине. Если все страны ЕС поддержат идею, это станет крупнейшим санкционным пакетом с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

В случае принятия этого решения «черный список» ЕС увеличится примерно в половину. Под ограничения могут попасть компании с совокупным годовым оборотом свыше $20 млрд.

Однако для вступления ограничений в силу их должны единогласно одобрить все страны-члены ЕС. А с этим могут быть проблемы. Главная цель нового пакета — усилить давление на Кремль и ограничить возможности российской военной машины.

На этот раз Брюссель делает ставку не на запрет отдельных товаров или целых отраслей экономики, а на санкции против конкретных компаний, которые продолжают поддерживать ВПК агрессора. Работа над документом идет уже несколько месяцев.

Чиновники ЕС ищут компании, которые помогают РФ, но при этом избежали санкций. По данным Bloomberg, новый пакет вряд ли окажет такое же сильное влияние на российскую экономику, как предыдущие санкции против нефтяной отрасли и банковской системы, однако в ЕС намерены продолжить давление на агрессора.

Ожидается, что окончательное решение может быть принято во время встречи в октябре. Параллельно ЕС готовит санкции, связанные с депортацией украинских детей Россией. Их также могут утвердить этой осенью.

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