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Сколько на самом деле кофе можно пить без риска для здоровья сердца?

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  • 29.07.2026, 8:59
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Сколько на самом деле кофе можно пить без риска для здоровья сердца?
Фото: Getty Images

Ответ удивил многих.

Любители кофе могут иметь повод для оптимизма. Новое научное исследование показало, что для большинства здоровых взрослых ежедневное потребление пяти чашек черного кофе не связано с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщает Martha Stewart.

Исследователи пришли к выводу, что большинство взрослых могут безопасно потреблять до пяти чашек кофе объемом около 240 мл в день. Это соответствует примерно 400 мг кофеина.

В то же время авторы отмечают: результаты касаются именно черного кофе без сахара, сиропов, сливок или других калорийных добавок.

Какую пользу может иметь черный кофе

Согласно исследованию, регулярное употребление черного кофе без добавленного сахара связано с низшим риском развития:

диабета 2 типа;

сердечно-сосудистых заболеваний;

инсульта;

сердечной недостаточности;

отдельных нарушений сердечного ритма.

Однако исследователи отмечают, что добавление большого количества сахара, ароматизированных сиропов или жирных сливок может значительно увеличить калорийность напитка и уменьшить его потенциальную пользу.

Профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Франциско доктор Грегори Маркус отмечает, что реакция организма на кофеин индивидуальна.

«Хотя исследования показывают, что потребление кофеина может быть связано с определенной пользой для сердечно-сосудистой системы, универсальной дозы для всех людей не существует», — отметил он.

По словам эксперта, на переносимость кофеина влияют возраст, состояние здоровья, прием лекарства, генетические особенности и скорость обмена веществ. Именно поэтому одинаковое количество кофе у одних людей не вызывает никаких проблем, а у других может провоцировать учащенное сердцебиение, тревожность или бессонницу.

Отдельно исследователи предостерегают по поводу энергетических напитков.

По словам Маркуса, именно они могут представлять наибольшую опасность для сердечно-сосудистой системы из-за очень высокой концентрации кофеина.

Специалисты объясняют, что некоторые энергетические шоты содержат в три-четыре раза больше кофеина на единицу объема, чем обычный заварной кофе. Именно поэтому их регулярное употребление связывают с более высоким риском нежелательных последствий для сердца.

В то же время, авторы исследования отмечают, что необходимы дополнительные научные работы, чтобы лучше понять, как кофеин из разных источников — в частности чая, шоколада или газированных напитков — влияет на здоровье людей.

Напомним, исследование австрийских психологов выявило связь между любовью к горьким вкусам, в частности черного кофе, и склонностью к специфическим чертам характера, хотя эксперты призывают не делать поспешных выводов.

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