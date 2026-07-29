Зеленский рассказал, как Путин потерял инициативу в войне 29.07.2026, 8:32

Владимир Зеленский

Конфликт превратился в гонку инноваций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин потерял инициативу в войне, а украинские военные технологии изменили динамику на поле боя.

В интервью Fox News он отметил, что сейчас в Украине около 500 компаний разрабатывают вооружения и технологии, чтобы превзойти Россию. По его словам, если в начале войны Путин рассчитывал оккупировать страну за два-три дня, то сейчас Украина выстроила мощную военно-техническую промышленность именно с таким количеством компаний, обладающих сильными технологическими наработками.

Президент Украины подчеркнул, что конфликт фактически превратился в гонку инноваций: стратегия постоянно меняется, поскольку такие виды вооружений, как беспилотники, быстро устаревают без адаптации. По его словам, характер войны меняется каждые три-шесть месяцев, и вместе с этим приходится менять и технологии.

Зеленский также отметил, что у России больше людей, поэтому Украине необходимо действовать быстрее в этой гонке — опережать Путина, беречь своих людей и делать ставку на технологическое превосходство, а не на численность.

По его словам, расширение военных возможностей Украины и удары по российским целям как раз и лишили Путина инициативы: несмотря на то что Россия ежемесячно теряет около 30 000 солдат, он не готов останавливать войну, и именно поэтому сейчас инициатива находится не в его руках.

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