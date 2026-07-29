Более суток в воздухе: Airbus A350 совершил исторический перелет 29.07.2026, 7:55

1,642

Фото: Airbus

Пассажирский самолет преодолел свыше 23 тысяч км без посадок.

Пассажирский самолет для сверхдальних перелетов Airbus A350-1000ULR совершил исторический рейс: во время испытательного полета он преодолел более 23 тыс. км без посадок. Об этом 28 июля сообщила компания Airbus в социальной сети X.

«Историческое событие. После беспосадочного перелета из Мельбурна (Австралия) в Тулузу (Франция) протяженностью 12 460 морских миль (23 075,92 км), который длился 24 часа 24 минуты, самолет A350-1000ULR вернулся домой», – говорится в сообщении.

Фото: Airbus

Как пишет издание Interia Wydarzenia, за полетом в интернете следили более 3,6 млн человек (это второй показатель в истории).

Фото: Airbus

Ожидается, что Airbus A350-1000ULR начнет выполнять коммерческие рейсы в следующем году. Он должен будет выполнять ежедневные рейсы по маршруту Сидней – Лондон (сейчас путешествие занимает примерно пять дней).

Фото: Airbus

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com