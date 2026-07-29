Более суток в воздухе: Airbus A350 совершил исторический перелет
- 29.07.2026, 7:55
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Пассажирский самолет преодолел свыше 23 тысяч км без посадок.
Пассажирский самолет для сверхдальних перелетов Airbus A350-1000ULR совершил исторический рейс: во время испытательного полета он преодолел более 23 тыс. км без посадок. Об этом 28 июля сообщила компания Airbus в социальной сети X.
«Историческое событие. После беспосадочного перелета из Мельбурна (Австралия) в Тулузу (Франция) протяженностью 12 460 морских миль (23 075,92 км), который длился 24 часа 24 минуты, самолет A350-1000ULR вернулся домой», – говорится в сообщении.
Как пишет издание Interia Wydarzenia, за полетом в интернете следили более 3,6 млн человек (это второй показатель в истории).
Ожидается, что Airbus A350-1000ULR начнет выполнять коммерческие рейсы в следующем году. Он должен будет выполнять ежедневные рейсы по маршруту Сидней – Лондон (сейчас путешествие занимает примерно пять дней).