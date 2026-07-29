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Путин поручил пересмотреть военное сотрудничество с Узбекистаном и Казахстаном

  • 29.07.2026, 5:42
Путин поручил пересмотреть военное сотрудничество с Узбекистаном и Казахстаном
Фото: Getty Images

На такой шаг диктатор РФ пошел после скандальной встречи с Токаевым в Омске.

Диктатор РФ Владимир Путин распорядился начать переговоры с Узбекистаном и Казахстаном по изменению действующих договоров о военно-техническом сотрудничестве (ВТС). Оба документа опубликованы на портале правовых актов.

Россия заключила договоры о ВТС с Казахстаном 24 декабря 2013 года (ратифицирован в 2015-м), а с Узбекистаном — 29 ноября 2016 года. Документы регулируют поставки вооружения и военной техники, обмен продукцией военного назначения, передачу технологий и документации.

За последние годы Казахстан получил от России истребители Су-30СМ (к 2022 году их общее число достигло 20), вертолеты Ми-171Ш и Ми-35М, зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э», бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А. В 2015 году Москва безвозмездно передала Астане пять зенитных ракетных систем С-300ПС по программе создания единой системы ПВО в регионе.

Узбекистан в 2017–2019 годах получил партию из 12 вертолетов Ми-35М, поставленных под государственный экспортный кредит, а также модернизировал около 30 истребителей МиГ-29. Стороны обсуждали поставки Су-30СМ, радиолокационного комплекса «Сопка-2» и оборудования для ЗРК «Печора-2М».

Казахстан, в отличие от Узбекистана, является членом ОДКБ — это дополняет двустороннее ВТС элементами коллективного оборонного планирования. С Узбекистаном же действует отдельное соглашение о совместном применении ВВС и войск ПВО двух стран.

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