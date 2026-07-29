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Во Франции бушуют масштабные лесные пожары

  • 29.07.2026, 1:13
Во Франции бушуют масштабные лесные пожары
Фото: ЕРА

Фото.

С конца июля во Франции бушуют масштабные лесные пожары. Из-за опасности эвакуировано уже более 300 тыс. человек, а общая площадь уничтоженных огнем территорий достигла 160 тыс. га (это площадь Лихтенштейна). Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна столкнулась с самой тяжелой ситуацией со времен Второй мировой войны. Агентство EPA опубликовало фотографии этого чрезвычайного события.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
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