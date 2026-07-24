В Минске горит завод «Интеграл» 24.07.2026, 21:29

Фото: Главн!е

Видеофакт.

В Минске возник пожар на заводе «Интеграл». На месте пожара на улице Корженевского 16 работает 16 единиц техники МЧС.

В МЧС не назвали предприятие, но на улице Корженевского в Минске находится завод «Транзистор», который входит в состав холдинга «Интеграл».

По предварительной информации, пострадавших нет. Подробности уточняются.

Фото: @minskinter

Фото: @minskinter

«Интеграл» — производитель интегральных схем и жидкокристаллических индикаторов. Завод основан в 1962 году.

Как сообщал Charter97.org, уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявлял, что на заводе «Интеграл» производятся детали для российских ракет, а сам он работает на оборонную промышленность РФ.

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