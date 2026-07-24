Зеленский назвал переломным моментом 15-минутный разговор с Трампом 2 24.07.2026, 22:07

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский в Ватикане

Фото: Getty Images

Он состоялся в Ватикане.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что краткая встреча с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане стала важным поворотным моментом в их отношениях. Его слова приводит 24 июля издание «Общественное».

«Первый значимый момент произошел в Риме, в Ватикане. Это была короткая встреча, но я всегда подчеркивал, что для меня это был исторический момент, поскольку за 15–20 минут мы смогли изменить наши отношения», — рассказал Зеленский.

Он не стал раскрывать детали их беседы, однако отметил, что после этой встречи изменился стиль общения и возникло больше доверия между сторонами.

«Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей», — добавил он.

Разговор двух лидеров состоялся 26 апреля 2025 года в базилике Святого Петра перед прощанием с папой римским Франциском. Политики общались наедине не более 15–20 минут.

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