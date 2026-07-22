Великий перелом 1 Татьяна Рыбакова

22.07.2026, 13:18

1,768

Если это случится и в армейских головах, станет совсем интересно.

Уходим, уходим, уходим!

Наступят времена почище.

Группа «Мумий Тролль»

Я, признаться, люблю российских коммерсантов. Они жуликоватые, ухватистые, не сильно обремененные проблемами морали и этики — таких уж вырастили! — но чего у них не отнять, так это понимания реальности.

Иначе не выжить.

И вот сейчас это умение видеть реальное положение дел множество владельцев капиталов той или иной величины привело к пониманию, что пора, как поет «Мумий Тролль», утекать. Потому что «в подворотне нас ждет маньяк», и все уже знают его по имени-отчеству. Хотелось бы, конечно, увидеть этот поток в цифрах, но ЦБ заблаговременно отключил нам возможность узнавать, сколько денег уходит за границу. Но есть косвенные признаки и они вполне недвусмысленны.

Великий исход

Вот российские граждане только за две последние недели вынесли из банков наличными 513 млрд рублей, а сейчас наличные из банков утекают со скоростью 1 млрд рублей в час. С начала июля скорость выноса кэша удвоилась.

ЦБ объясняет это неработающим интернетом и сезоном отпусков. Возможно. Но вот «Сбериндекс», например, не наблюдает особого роста потребительских расходов. Даже если предположить, что это из-за того, что платить стали везде наличными, трудно поверить, что россияне стали покупать вдвое больше — безналичные расходы ведь и не упали. Значит, выносят, все-таки, не только для того, чтобы расплатиться за бензин по дороге на море. Скорее — чтобы купить доллары (спрос вырос на 11% во втором квартале) и евро (даже на 18%), чтобы купить крипту и даже физическое золото. И не просто купить.

В знакомом петербургском подпольном обменном пункте — очередь: записываются, ждут пару-тройку дней, валюта продается с колес.

Вот Bloomberg пишет: богатейшие россияне, в том числе из окружения Путина, стали активнее выводить деньги за границу, опасаясь ухудшения состояния экономики и возможной конфискации активов. Выводят через крипту, через экспортные контракты, через вывоз физического золота. Сколько — посчитать невозможно, но в статье утверждается, что речь идет о десятках миллиардов долларов. Косвенно отток можно оценить по тому, как пухнут частные инвестфонды и раскупается элитная недвижимость в ОАЭ, Турции, Саудовской Аравии, на Кипре — в самых популярных местах «парковки» выведенных капиталов. Выводят, как правило, через Армению, Казахстан и Кыргызстан кривыми, что называется, тропами.

А вот вовсе не Bloomberg, а простой российский жу… извините, консультант, широко известный в узких кругах еще с эпохи «обнала» и махинаций с НДС, ныне помогающий получить гражданство какой-нибудь страны, откуда можно будет проскользнуть в Европу уже не российским гражданином, пишет: вал запросов. И не только у него: конкуренты не конкурируют, а просят взять часть их потока — не справляются.

А мне и вовсе не надо читать ни Bloomberg, ни этого жу… консультанта, достаточно русскоязычных пабликов в Сербии. Каждый день объявления: «Мы открылись!», «Уникальный сервис из России уже в Белграде!» — перемежающиеся вопросами по бизнесу и предложениями работы и сотрудничества. Это уже не большие деньги, о которых пишет Bloomberg, и не среднего размера капиталы, которые идут за гражданством, — это разной степени малости бизнес потянулся вон из страны, где он до последнего пытался заработать.

Хорошо, что благодаря ЦБ мы не можем окинуть взором всю картину этого великого исхода. А то бы дух захватило от масштабов происходящего.

Великий перелом

Есть и цифры. Мосбиржа падает уже 19 недель подряд, а в конце прошлой недели падение ускорилось. Падение на таких огромных обортах, что вовсю поползли слухи, что из акций выходят какие-то «киты». Для справки: российский рынок акций держится вовсе не на плечах розничных инвесторов, а на капиталах больших инвестиционных компаний, управляющих деньгами очень богатых людей и именно их действия определяют тренды.

Помимо крупных «белых» инвесткомпаний есть и тихие, неизвестные широкой публике управляющие большими деньгами. Мне довелось в эти дни поговорить с одним из них — его клиенты «в деньгах» уже с начала июля. Собственно, сразу после удара украинских беспилотников по Московскому НПЗ и начали выходить из акций и облигаций. «Стало ясно, что произошел перелом», — скупо объяснил он. «В войне?», — переспросила я. «Во всем», — был ответ.

Перелом — правильное слово. Он произошел и продолжает происходить в головах множества социальных групп.

Прямо сейчас он происходит в головах селлеров Wildberries, полагавших, что можно зарабатывать деньги как ни в чем не бывало — и даже наоборот, лучше стало, никаких западных конкурентов, а цены вдвое выше. Теперь они выяснили, что их прибыли включали плату за риск потерять все нажитое и получить от платформы не компенсацию за утраченный товар, а лишь предложение льготного кредита. Не обратили внимания, что еще 7 июля платформа как-то подозрительно своевременно изменила условия договора и теперь не обязана компенсировать утрату в случае атаки дронов. «Озон» сделал то же самое. Владельцы маркетплейсов — ребята предусмотрительные, чего не скажешь об их селлерах.

Перелом прямо сейчас происходит в головах тех граждан, которые еще недавно уверяли, что жизнь течет по-прежнему, и ничего страшного в России не происходит, а известного экономиста, говорящего неприятные вещи, называли Апокалипсицем. Теперь же, как свидетельствуют данные опроса вполне прокремлевского ФОМа, рекордное за 11 лет число россиян, 22%, считают, что их материальное положение ухудшится.

Перелом произошел, похоже, и в головах людей из окружения Путина: аресты доверенных лиц братьев Ротенбергов показали, что «близость к телу» больше не гарантия безопасности, а арест Ильи Трабера по кличке Антиквар — что не гарантия и воспоминания юности, и даже возможный компромат на «первое лицо» из бурных 1990-х.

Перелом точно произошел в головах крупного бизнеса: бенефис одного из самых закрытых миллиардеров Андрея Мельниченко в Economist видется мне как предложение сепаратных переговоров. И вовсе неважно, одобрено ли было его выступление Путиным, потому что нет никакого Путина во всех этих глубокомысленных рассуждениях Мельниченко о необходимости оставить России суверенитет. Капитана, кажется, уже списали с корабля, просто не нашли удобной формы сообщить ему об этом. А может, уже и сообщили, собравшись у берегов турецкого Бодрума.

Конечно, даже если все так, это вовсе не значит, что Путин уйдет. За его спиной уже сформировался российский аналог иранского КСИР — корпорация силовиков, которым Путин нужен, но только как прикрытие их все более всепожирающей власти. Сомневаюсь, что они сомневаются в своей участи в случае перемен. Фраза «бабло побеждает зло» перестает быть аксиомой и даже утверждением. И исход этого противостояния неизвестен до такой степени, что большие и даже не очень большие деньги предпочитают дожидаться его в безопасных местах.

Бунт Пригожина показал, что против армейских танков и ПЗРК силовая корпорация предпочитает не выходить со своими папочками компромата и дубинками Росгвардии. А у армейских сейчас своя печаль. Мало того что на фронте дела не очень, так еще и мощи двух святых, Матроны Московской и Александра Невского, назначенных партиархом Кириллом покровителями российской армии, разбиты все теми же злыми украинскими дронами в тот самый момент, когда святые должны были мистическим образом обеспечить воюющую армию моторным топливом.

Вопреки уверениям партиарха Кирилла, Бог явно не в восторге от российской агрессии. Если перелом случится и в армейских головах, станет совсем интересно.

Татьяна Рыбакова, The Moscow Times

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com