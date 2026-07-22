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Самый необычный Range Rover в истории бросит вызов BMW X6

  • 22.07.2026, 13:33
Самый необычный Range Rover в истории бросит вызов BMW X6
Фото: Land Rover

Нестандартное авто являет собой гибрид кроссовера, универсала и купе.

Новый Range Rover GT должны представить до конца года. А пока на официальном сайте британского автопроизводителя опубликовали фото кроссовера.

Range Rover GT — самая нестандартная модель в истории бренда, наиболее близкая к легковым автомобилям. Её называют турером, а в её дизайне сочетаются черты кроссовера, универсала и купе. Конкурентами модели станут BMW X6 и Porsche Cayenne Coupe.

Фото: Land Rover

Ранее автомобиль был замечен во время тестов, и тогда его приняли за преемника Range Rover Velar, однако теперь в Jaguar Land Rover пояснили, что это отдельная модель — пятый представитель семейства Range Rover.

Фото: Land Rover

Кроссовер Range Rover GT обклеили камуфляжной пленкой, однако можно разглядеть динамичный силуэт с длинным капотом, высокой линией окон и большим углом наклона лобового стекла. У него тоненькие светодиодные фары и задние фонари.

Фото: Land Rover

Четырёхместный салон Range Rover GT был полностью представлен публике. На месте водителя цифровая приборная панель расположена довольно высоко, а на центральной консоли установлен большой сенсорный экран. Передние сиденья разделены двухуровневой консолью.

Фото: Land Rover
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