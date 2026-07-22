Самый необычный Range Rover в истории бросит вызов BMW X6 22.07.2026, 13:33

Фото: Land Rover

Нестандартное авто являет собой гибрид кроссовера, универсала и купе.

Новый Range Rover GT должны представить до конца года. А пока на официальном сайте британского автопроизводителя опубликовали фото кроссовера.

Range Rover GT — самая нестандартная модель в истории бренда, наиболее близкая к легковым автомобилям. Её называют турером, а в её дизайне сочетаются черты кроссовера, универсала и купе. Конкурентами модели станут BMW X6 и Porsche Cayenne Coupe.

Фото: Land Rover

Ранее автомобиль был замечен во время тестов, и тогда его приняли за преемника Range Rover Velar, однако теперь в Jaguar Land Rover пояснили, что это отдельная модель — пятый представитель семейства Range Rover.

Фото: Land Rover

Кроссовер Range Rover GT обклеили камуфляжной пленкой, однако можно разглядеть динамичный силуэт с длинным капотом, высокой линией окон и большим углом наклона лобового стекла. У него тоненькие светодиодные фары и задние фонари.

Фото: Land Rover

Четырёхместный салон Range Rover GT был полностью представлен публике. На месте водителя цифровая приборная панель расположена довольно высоко, а на центральной консоли установлен большой сенсорный экран. Передние сиденья разделены двухуровневой консолью.

Фото: Land Rover

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com