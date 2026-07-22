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В Беларуси погоду будет определять область пониженного атмосферного давления

  • 22.07.2026, 14:21
В Беларуси погоду будет определять область пониженного атмосферного давления

Прогноз на 23 – 25 июля.

23 июля погодные условия в Беларуси в основном будет определять область пониженного атмосферного давления, лишь днем по западу скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+13°С, максимальная днем +18..+24°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится.

24 июля сохранится влияние области пониженного атмосферного давления и фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах республики будет сгущаться слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +18..+25°С.

25 июля по восточной половине страны погоду будут формировать неустойчивые воздушные массы, по западу скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах по юго-востоку, днем местами, преимущественно по восточной половине республики пройдут кратковременные дожди.

Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами по стране будет сгущаться слабый туман. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +20..+26°С.

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