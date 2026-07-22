Atlantic Council: Украина нашла слабое место России 22.07.2026, 15:07

1,682

И просит у Запада только три вещи.

Украина вновь получила стратегическую инициативу в войне против России благодаря массовому применению дешевых и эффективных беспилотников, однако для защиты городов от российских ракет Киеву срочно нужны дополнительные системы Patriot, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне разрушенных объектов и постоянных атак страна сохраняет способность развивать производство оружия и быстро адаптироваться к новым условиям войны. Украинские военные заявляют, что за последние шесть месяцев им удалось вернуть около 500 квадратных километров территории на одном из направлений.

Одним из главных преимуществ Украины стали недорогие ударные дроны. Например, беспилотник Vampire способен нести несколько боеприпасов, совершать десятки вылетов и возвращаться после выполнения задачи. Производитель Skyfall способен выпускать сотни таких аппаратов ежедневно, что позволяет наносить масштабный ущерб российским силам без риска для украинских военнослужащих.

«Украинцы побеждают. И что особенно важно — они сами это понимают», — отмечают эксперты, описывая изменение настроений среди украинских военных.

Однако Киев сталкивается с серьезной угрозой со стороны российских баллистических ракет. Украина получила разрешение на производство собственных перехватчиков Patriot, но создание необходимой инфраструктуры займет время. До этого момента стране нужны дополнительные комплексы от союзников.

Еще одной проблемой остается использование западных технологий в российском вооружении. Украинские специалисты обнаруживают американские и европейские компоненты в российских ракетах и беспилотниках, что указывает на необходимость усилить контроль за экспортом.

«Украина стала огромной лабораторией, где создаются эффективные системы, способные быстро масштабироваться и адаптироваться на поле боя», — считают эксперты.

Для сохранения преимущества Киеву необходимы три ключевых вещи: срочные поставки Patriot, усиление контроля за передачей технологий России и продолжение разведывательной поддержки со стороны союзников.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com