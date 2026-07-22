Politico: Украина начала разрушать экономику России с пяти разных сторон 1 22.07.2026, 15:32

Для Кремля это опасная комбинация.

Украинские удары дронами еще больше усиливают давление на российскую экономику сразу по пяти болезненным направлениям:

1. НПЗ; 2. Топливу; 3. Морской логистике; 4. Зерновому экспорту; 5. Складам Wildberries.

Об этом пишет издание Politico.

Последним признаком напряжения стало противостояние между Минфином РФ и крупнейшими банками, которые требуют все более высокую доходность за покупку государственных облигаций. Доходность российских госбумаг сейчас находится примерно в диапазоне 13-17%.

Для бюджета это проблема: война требует денег, дефицит растет, а занимать внутри страны становится все дороже. Центробанк удерживает ставку на болезненно высоком уровне, пытаясь сдерживать инфляцию. Ключевая ставка сейчас составляет 14,25%. Из-за этого бизнесу приходится брать кредиты под еще более высокий процент, а государство конкурирует с компаниями за одни и те же ограниченные сбережения.

Аналитик Немецкого института международных отношений и безопасности Янис Клюге говорит, что Москва изначально планировала сократить военные расходы в этом году, но вместо этого они резко выросли и во втором квартале достигли почти половины всех государственных расходов.

По его словам, ситуация на рынке облигаций не означает немедленного коллапса, но совпадает с другими признаками напряжения. Российский фондовый индекс за последние два месяца упал примерно на 30%.

Но новым болезненным направлением стали логистические центры Wildberries - крупнейшего российского маркетплейса и важного звена поставок для тысяч малых предприятий. Reuters также пишет, что украинские удары по складам Wildberries продолжились на этой неделе, а компания заявляла о новых повреждениях и пострадавших работниках.

Хотя Wildberries в основном является гражданской компанией, Politico отмечает, что на его площадке продаются товары двойного назначения, включая бронежилеты, дроны и приборы ночного видения, поэтому Украина считает такие объекты законными целями, особенно с учетом того, что Россия уже месяцами бьет по украинским логистическим центрам.

На этом фоне Украина резко расширила дальние удары. Атаки по НПЗ привели к очередям за топливом и перебоям по всей России. Удары по судам в Черном и Азовском морях, по заявлениям украинских военных, затронули уже 183 судна, осложнив поставки топлива в Крым и экспорт зерна. Для Кремля это опасная комбинация, говорят аналитики.

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