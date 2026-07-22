Странные красные объекты в начале Вселенной получили неожиданное объяснение 1 22.07.2026, 16:09

Фото: Live Science

Это исследование может помочь решить две загадки.

Ученые предложили новое объяснение одного из самых загадочных явлений во Вселенной, которое называется «маленькие красные точки». Это компактные очень яркие объекты, которые появились всего около 600 миллионов лет после Большого взрыва, а затем начали исчезать примерно через миллиард лет после рождения Вселенной. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

Загадочные "маленькие красные точки" в начале Вселенной получили неожиданное объяснение

Фото: space.com

Ученые изучили 83 «маленькие красные точки» и обнаружили, что 36 из них, которые являются самыми яркими, имеют по крайней мере одного компаньона, который выпускает яркий ультрафиолетовый свет. Масса этих компаньонов варьируется от сотен миллионов до нескольких миллиардов масс Солнца. Ученые предполагают, что могут быть звездные скопления или относительно небольшие первые галактики.

Исследование предполагает, что эти компаньоны привели к созданию загадочных «точек» из огромных газовых облаков. Обычно холодные молекулярные газовые облака разделяются и превращаются в звезды под действием гравитации.

Ученые предложили новое объяснение одного из самых загадочных явлений во Вселенной, которое называется "маленькие красные точки"

Фото: NASA

Но в данном случае сильное ультрафиолетовое излучение компаньонов остановило процесс разделения газовых облаков, что привело к их превращению в очень плотные и сверхмассивное звезды. Эти звезды существовали очень мало времени и свою жизнь закончили не взрывом сверхновой, а затем превращением в черную дыру, а превращением в черную дыру сразу.

Эту черную дыру окружает облако из водородного газа, которое ярко светится в разных диапазонах света. Такие объекты астрономы назвали "звезды-черные дыры".

Эту черную дыру окружает облако из водородного газа, которое ярко светится в разных диапазонах света. Такие объекты астрономы назвали "звезды-черные дыры"

Фото: Live Science

Астрономы считают, что все "маленькие красные точки" могут иметь таких компаньонов, но они могут находиться слишком близко друг к другу, чтобы их можно было различить.

Это исследование может помочь решить две загадки ранней Вселенной.

Во-первых, черные дыры, которые образовались в результате такого процесса, могут иметь массу от 100 000 до 1 миллиона масс Солнца. При этом они могут быть "зародышами" более массивных черных дыр. Таким образом данные объекты могут объяснить, каким образом в ранней Вселенной уже существовали сверхмассивные черные дыры, которым для достижения такой массы нужны миллиарды лет.

Во-вторых, "маленькие красные точки" могут сливаться с относительно небольшими галактиками, которые их создали. Этот процесс мог бы создать огромные галактики, окружающие нас сегодня. То есть это могла быть ранняя стадия формирования всех больших галактик во Вселенной, которая представляет собой загадку.

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