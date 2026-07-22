Red Bull выпустит свой экстремальный гиперкар 22.07.2026, 16:27

Фото: Red Bull

Речь идет о разработка с чистого листа.

Red Bull готовится вывести на трассы свой первый гиперкар RB17, который получил уникальный атмосферный двигатель V10 от Cosworth. Создатели отказались от турбонаддува в пользу высокой отзывчивости и эмоций за рулем, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Инженеры рассматривали разные варианты силовой установки, включая V6 с турбиной и V12, но в итоге выбрали 4,5-литровый V10 мощностью 1200 лошадиных сил. Двигатель способен раскручиваться до 15 000 оборотов в минуту и развивает 811 Нм крутящего момента.

«Это была разработка с чистого листа специально для этого автомобиля. У нас не было ограничений гоночных правил или норм для дорожных машин», — рассказал коммерческий директор Cosworth Крис Уиллоуби.

По словам инженеров, именно свобода выбора сделала решение сложнее. После многочисленных испытаний команда пришла к выводу, что атмосферный V10 лучше всего сочетает мощность, мгновенную реакцию на педаль газа и характерный звук.

Для достижения высоких оборотов Cosworth использовала пневматические клапанные пружины — технологию, пришедшую из Формулы-1. При этом мотор создавался не только ради максимальной производительности, но и для надежности: ресурс рассчитан на тысячи километров эксплуатации.

«Мы хотели создать автомобиль, который можно было бы спонтанно привезти на трассу и сразу использовать, без армии специалистов», — отметил Уиллоуби.

RB17 станет одним из самых экстремальных трековых гиперкаров нового поколения, где главную роль играют не только цифры мощности, но и ощущения водителя.

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