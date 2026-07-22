В Венгрии идет в отставку генпрокурор времен Орбана 2 22.07.2026, 16:39

Его отставки требовал Мадьяр.

В Венгрии подал заявление об отставке генеральный прокурор Габор Балинт Надь, назначенный при прежней власти, отставки которого требовал новый премьер Петер Мадьяр.

Об этом сообщает Index, пишет «Европейская правда».

В среду, 22 июля, Надь подал заявление об отставке, которое в случае одобрения означает прекращение его полномочий с 25 августа. Он пробыл в должности чуть больше года, с июня 2025 года.

- Защита независимости и авторитета судебной системы, в том числе прокуратуры, – один из краеугольных камней демократической системы. Прокуратура не может становиться инструментом политической борьбы… Чтобы подчеркнуть это, сегодня я, через временного президента республики, подал заявление об отставке, адресованное вице-спикеру парламента, с просьбой, чтобы мой мандат истек 25 августа, – заявил генпрокурор.

Он также пожаловался на давление, «вышедшее за допустимые рамки профессиональных и публичных дебатов», и заявил, что ключевая причина его решения – чтобы прокуратуре «не вредила аморальная, политически мотивированная борьба».

- Я больше не хочу быть участником конфликта, который развязали вокруг меня на ложных основаниях и с политической целью, что стало инструментом дальнейшего подрыва доверия к институтам, – подытожил Габор Балинт Надь.

Премьер-министр Петер Мадьяр, комментируя заявление Надя об отставке, заявил, что страна «избавилась ещё от одного Орбана».

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