«Кажется, что я купила франшизу здравоохранения» 3 22.07.2026, 17:26

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Белоруска честно рассказала, сколько ей надо заплатить за отказ от отработки.

Пользовательница TikTok poolinnikk рассказала, сколько ей придется заплатить за отказ от отработки после окончания медицинского колледжа.

«Через две недели я должна была выходить на отработку после окончания учебы, но я решила ее выплачивать. Поэтому в моих руках сейчас расчетник, в котором написаны такие цифры, что мне кажется, что я купила просто франшизу белорусского здравоохранения.

Ваши ставки, сколько стоит окончить Белорусский государственный [медицинский] колледж в Минске и не отрабатывать его по целевому направлению? 26 12 рублей 26 копеек. Это всего лишь моя отработка и мой действующий диплом.

Я училась три года на фельдшера-акушера помощника врача. Спонтанное решение — самое лучшее решение, поэтому придется выплачивать», — рассказала poolinnikk.

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