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«Кажется, что я купила франшизу здравоохранения»

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  • 22.07.2026, 17:26
  • 2,424
«Кажется, что я купила франшизу здравоохранения»

Белоруска честно рассказала, сколько ей надо заплатить за отказ от отработки.

Пользовательница TikTok poolinnikk рассказала, сколько ей придется заплатить за отказ от отработки после окончания медицинского колледжа.

«Через две недели я должна была выходить на отработку после окончания учебы, но я решила ее выплачивать. Поэтому в моих руках сейчас расчетник, в котором написаны такие цифры, что мне кажется, что я купила просто франшизу белорусского здравоохранения.

Ваши ставки, сколько стоит окончить Белорусский государственный [медицинский] колледж в Минске и не отрабатывать его по целевому направлению? 26 12 рублей 26 копеек. Это всего лишь моя отработка и мой действующий диплом.

Я училась три года на фельдшера-акушера помощника врача. Спонтанное решение — самое лучшее решение, поэтому придется выплачивать», — рассказала poolinnikk.

@poolinnikk Ответ пользователю @Viktoria #отработкавмеде #отработка #работа #мед #бгмк ♬ Tropical Velvet - Seoul Records

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