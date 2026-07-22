Мэтт Дэймон раскрыл секрет почти 50-летней дружбы с Беном Аффлеком 22.07.2026, 17:55

Бен Аффлек и Мэтт Дэймон

Фото: Drew Altizer Photography/Shutterstock

В юности они вместе ездили на прослушивания.

Звезда Голливуда Мэтт Дэймон поделился подробностями своей почти 50-летней дружбы с актером Беном Аффлеком. Он рассказал, что именно взаимная поддержка помогла им пройти путь от подростков, мечтавших о Голливуде, до обладателей «Оскара» и партнеров по собственной продюсерской компании, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Дэймона, в юности они вместе ездили на прослушивания из Массачусетса в Нью-Йорк и практически никто, кроме них самих, не верил, что они смогут добиться успеха.

«Мы были единственными, кто верил друг в друга», — рассказал актер. Он отметил, что именно эта уверенность позволила им не отказаться от своей мечты, несмотря на минимальные шансы попасть в киноиндустрию.

«Мы были единственными, кто чувствовал, что у нас есть хоть какой-то шанс», — приводит его слова издание. По мнению Дэймона, начинающему актеру необходимо быть готовым «бросить вызов обстоятельствам».

Сегодня друзья не только снимаются вместе, но и руководят продюсерской компанией «Artists Equity». Дэймон рассказал, что после 50 лет они сознательно решили создавать фильмы, которыми смогут гордиться.

«Наши мечты сбылись, и величайшей несправедливостью было бы не работать вместе», — подчеркнул актер.

Следующим совместным проектом Дэймона и Аффлека станет фильм «Животные», где Аффлек выступит режиссером, а Дэймон — одним из продюсеров.

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