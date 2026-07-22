В Бобруйске обрушилась часть стены бывшего иезуитского костела 22.07.2026, 18:49

Фото: Телеграм-канал «Спадчына»

Это старейшее сохранившееся здание города.

В Бобруйске обрушилась стена северной сакристии бывшего иезуитского костела — старейшего сохранившегося здания города. Об этом пишет телеграм-канал «Спадчына».

«Як вынікае са здымкаў, абвал аўтэнтычнага мура адбыўся яшчэ ў красавіку, аднак з-за поўнай закінутасці аб’екта на гэта звярнулі ўвагу толькі цяпер. Помнік архітэктуры, які афіцыйна ўнесены ў спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей, пустуе з пачатку нулявых, а пасля моцных пажараў 2011 і 2012 гадоў яго фізічная дэградацыя набыла незваротны характар», — пишет «Спадчына».

Фото: Телеграм-канал «Спадчына»

Каменная трехнефная базилика в стиле барокко была возведена в 1745—1747 годах по проекту знаменитого виленского архитектора Томаша Жабровского. Первоначально комплекс включал коллегиум, библиотеку и театр, однако уже в первой половине XIX века при строительстве Бобруйской крепости российские власти коренным образом перестроили храм под цейхгауз, уничтожив фигурный фронтон и две башни на главном фасаде. В советское время историческое место использовалось как военная тюрьма — гауптвахта.

Иезуитский костел в Бобруйске. Фото из телеграм-канала «Спадчына»

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