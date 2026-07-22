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США и Россия готовятся к переговорам

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  • 22.07.2026, 19:14
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США и Россия готовятся к переговорам
Марко Рубио

Рубио раскрыл детали.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что 23 июля проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По его словам, одной из ключевых тем встречи станет поиск путей завершения войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию корреспондента RFE\RL Алекса Рауфоглу в сети Х.

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что 23 июля встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам главы американской дипломатии, стороны намерены обсудить в том числе вопросы, связанные с поиском путей достижения мира в российско-украинской войне.

Во время общения с журналистами корреспондент Алекс Рауфоглу спросил Рубио, намерен ли он оказывать давление на российского министра в вопросе Украины.

«Неуместно говорить о давлении, я буду говорить с ним об этом… США остаются открытыми и стремятся играть конструктивную роль в вопросе завершения войны», – сказал Марко Рубио.

Ранее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что его встреча с Марко Рубио состоится 23 июля.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, во время переговоров он намерен поинтересоваться у американского коллеги возможностью быстрого урегулирования войны, которую Россия ведет против Украины.

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