«Цены такие, будто из убитой «однушки» вид на океан» 6 22.07.2026, 16:00

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За такую сумму кое-где в Европе можно виллу снять.

Минчане недоумевают, в чем причина высоких цен на аренду и покупку жилья в столице.

Пользователь Threads под ником zarkovskiipavel спрашиавет у своих подписчиков, «как они это вывозят».

«Цены на аренду и покупку квартир в Минске сейчас такие, будто к каждой убитой однушке в Каменной Горке бонусом выдают вид на океан и личного психотерапевта.

За те деньги, что просят за «бабушкин ремонт» с коврами на стенах в 15 минутах от метро, где-то в Европе можно снять виллу. Как вы вообще это вывозите? Снимаете с друзьями или уже продали почку за «двушку»?»

Некоторые комментаторы отметили, что причина роста цен на недвижимость в том, что в Беларусь приехало много россиян.

«В Минске сейчас нехватка жилья, даже несмотря на новые дома, едут люди из регионов за работой, едут россияне за интернетом и от дронов, - пишет один из них. - Ипотека достаточно дорогая чтобы блокировать переизбыток спроса, когда люди берут по две-три квартиры про запас, основная масса покупает объект для жизни. Из-за спроса цена растет, а квадратов сильно больше не становится. Ну и чем дороже стоит квартира - тем дороже будет стоить аренда».

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