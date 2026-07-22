закрыть
22 июля 2026, среда, 17:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Цены такие, будто из убитой «однушки» вид на океан»

6
  • 22.07.2026, 16:00
  • 3,484
«Цены такие, будто из убитой «однушки» вид на океан»

За такую сумму кое-где в Европе можно виллу снять.

Минчане недоумевают, в чем причина высоких цен на аренду и покупку жилья в столице.

Пользователь Threads под ником zarkovskiipavel спрашиавет у своих подписчиков, «как они это вывозят».

«Цены на аренду и покупку квартир в Минске сейчас такие, будто к каждой убитой однушке в Каменной Горке бонусом выдают вид на океан и личного психотерапевта.

За те деньги, что просят за «бабушкин ремонт» с коврами на стенах в 15 минутах от метро, где-то в Европе можно снять виллу. Как вы вообще это вывозите? Снимаете с друзьями или уже продали почку за «двушку»?»

Некоторые комментаторы отметили, что причина роста цен на недвижимость в том, что в Беларусь приехало много россиян.

«В Минске сейчас нехватка жилья, даже несмотря на новые дома, едут люди из регионов за работой, едут россияне за интернетом и от дронов, - пишет один из них. - Ипотека достаточно дорогая чтобы блокировать переизбыток спроса, когда люди берут по две-три квартиры про запас, основная масса покупает объект для жизни. Из-за спроса цена растет, а квадратов сильно больше не становится. Ну и чем дороже стоит квартира - тем дороже будет стоить аренда».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко