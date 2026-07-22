У белоруски списали деньги за роуминг на территории родной страны 1 22.07.2026, 16:52

А в компании А1 назвали «дурочкой».

Пользовательница Threads под ником dashakreuk рассказала, что у нее списали деньги за роуминг когда она находилась в Браславском районе Витебской области. В компании А1, абонентом которой она является, вместо того, чтобы вернуть деньги, посоветовали научиться пользоваться телефоном.

«Едем на отдых в Браслав, если что это территория Республики Беларусь, и вдруг возле деревни Козяны приходит сообщение о том, что подключен роуминг, сразу же минус на телефоне. Брать деньги с клиентов компания умеет в доли секунды, а вот оказывать услуги в полном своем объеме, к сожалению, не может. Сходили на прием к руководителю, на что мне сказали что я «дурочка» и нужно научиться пользоваться настройками телефона.

Не могу понять, почему когда действительно тебе нужен роуминг за пределами Беларуси, то он не работает, а вот на территории страны, когда услугу не заказывали, тебе ее предоставили. И, если что, в том месте где подключился роуминг, никаких дорожных знаков, что это пограничная зона не было, но А1 ссылается на это, а мне вот каким местом нужно это было понять?

Дело не в деньгах, а в отношении к клиентам. К сожалению, как они говорят что предоставляют услуги в полном обьеме, но почему-то даже мобильная связь иногда просто отсутствует, а мы то живем в 2026 году».

Многие пользователи соцсети рассказали, что попадали в подобную ситуацию. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— У нас тоже с ними вопрос возник, решаться он начал только когда в тредс написали, в сервисном центре тоже пытались из меня идиотку сделать.

— Они у меня за интернет в РФ тоже списали, хотя интернет я там так и не подключила.

— Когда моя работа пересекалась с А1, это всегда были проблемы. Плохое качество предоставления услуг — начиная от техника и монтажника, заканчивая менеджером и сисадмином.

— Позвонил на российский номер, три гудка, разговора даже не было (так нужно было), а деньги списали.

— У меня дома телефон ловит через раз, я не уже не говорю о том, чтобы банально рилсы полистать. Это центр Минска, если что.

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