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Volkswagen создал инновационный электровелосипед

  • 22.07.2026, 17:06
Volkswagen создал инновационный электровелосипед
Volkswagen выпустил электровелосипед за 3999 долларов
Фото: Volkswagen

С камерой и системами безопасности.

Новый электровелосипед Volkswagen вскоре поступит в продажу по цене от 3999 долларов. Об этом сообщает сайт Electrek.

Инновационный электробайк Volkswagen был разработан совместно с производителем велосипедов n+. Его буквально наполнили современными технологиями.

Электровелосипед Volkswagen способен развивать скорость до 25 км/ч
Фото: Volkswagen

В частности, электровелосипед Volkswagen оснащен камерой заднего вида: изображение выводится на цифровую приборную панель. Она же контролирует «слепые» зоны и сигнализирует о приближении других транспортных средств. Предусмотрена также спутниковая навигация.

На экран выводится изображение с камеры заднего вида
Фото: Volkswagen

Кроме того, есть возможность синхронизировать мультимедийную систему электровелосипеда со смарт-очками, чтобы они отображали изображения и предупреждения, как проекционный дисплей автомобиля. Также доступна интеграция с «умным» шлемом.

Кроме того, электробайк Volkswagen оснастили светодиодными полосами на раме для большей заметности. Электродвигатель Yamaha мощностью 0,34 к. с. (0,25 кВт) позволяет разгоняться до 25 км/ч.

Рама получила диодную подсветку
Фото: Volkswagen
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