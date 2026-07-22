Volkswagen создал инновационный электровелосипед 22.07.2026, 17:06

Volkswagen выпустил электровелосипед за 3999 долларов

Фото: Volkswagen

С камерой и системами безопасности.

Новый электровелосипед Volkswagen вскоре поступит в продажу по цене от 3999 долларов. Об этом сообщает сайт Electrek.

Инновационный электробайк Volkswagen был разработан совместно с производителем велосипедов n+. Его буквально наполнили современными технологиями.

Электровелосипед Volkswagen способен развивать скорость до 25 км/ч

Фото: Volkswagen

В частности, электровелосипед Volkswagen оснащен камерой заднего вида: изображение выводится на цифровую приборную панель. Она же контролирует «слепые» зоны и сигнализирует о приближении других транспортных средств. Предусмотрена также спутниковая навигация.

На экран выводится изображение с камеры заднего вида

Фото: Volkswagen

Кроме того, есть возможность синхронизировать мультимедийную систему электровелосипеда со смарт-очками, чтобы они отображали изображения и предупреждения, как проекционный дисплей автомобиля. Также доступна интеграция с «умным» шлемом.

Кроме того, электробайк Volkswagen оснастили светодиодными полосами на раме для большей заметности. Электродвигатель Yamaha мощностью 0,34 к. с. (0,25 кВт) позволяет разгоняться до 25 км/ч.

Рама получила диодную подсветку

Фото: Volkswagen

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com