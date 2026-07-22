Трамп сделал Ирану жесткое предупреждение из-за Ормузского пролива

Трамп сделал Ирану жесткое предупреждение из-за Ормузского пролива2
- 22.07.2026, 17:37
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Президент США озвучил серьезные угрозы Ирану.
Военные США соответственно отреагируют на иранские атаки в Ормузском проливе. Конфликт масштабируется и обостряется. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social и Х.
Трамп говорит, что США будут бить по энергетической и транспортной инфраструктуре Ирана.
- Отныне, когда Иран будет стрелять по кораблю в Ормузском проливе, будь-то ракетой, беспилотником или любым другим устройством или оружием, США будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию, - сообщил глава США.
По его словам, это будет включать и те объекты, что расположены как рядом с иранской столицей Тегераном, так и непосредственно в ней.