Украинские пограничники уничтожили 11 единиц вражеской техники
- 22.07.2026, 17:45
Помогли дроны.
Операторы роты ударного беспилотного авиационного комплекса «PRIME» 5-го пограничного отряда нанесли огневой удар по логистике российских оккупантов.
Обнаружено и успешно уничтожено 11 единиц техники.
«Оккупационные силы сконцентрировали значительный автопарк, - говорится в сообщении отряда. - Боевая группа «PRIME» осуществила его масштабный вывод из строя.
После обнаружения воздушной разведкой передвижения вражеского транспортного средства для противника это стало началом планового рейса. Однако для экипажей «PRIME» - стартом очередного боевого задания».