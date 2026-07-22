закрыть
22 июля 2026, среда, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники уничтожили 11 единиц вражеской техники

  • 22.07.2026, 17:45
Украинские пограничники уничтожили 11 единиц вражеской техники

Помогли дроны.

Операторы роты ударного беспилотного авиационного комплекса «PRIME» 5-го пограничного отряда нанесли огневой удар по логистике российских оккупантов.

Обнаружено и успешно уничтожено 11 единиц техники.

«Оккупационные силы сконцентрировали значительный автопарк, - говорится в сообщении отряда. - Боевая группа «PRIME» осуществила его масштабный вывод из строя.

После обнаружения воздушной разведкой передвижения вражеского транспортного средства для противника это стало началом планового рейса. Однако для экипажей «PRIME» - стартом очередного боевого задания».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко