Украинские пограничники уничтожили 11 единиц вражеской техники 22.07.2026, 17:45

Помогли дроны.

Операторы роты ударного беспилотного авиационного комплекса «PRIME» 5-го пограничного отряда нанесли огневой удар по логистике российских оккупантов.

Обнаружено и успешно уничтожено 11 единиц техники.

«Оккупационные силы сконцентрировали значительный автопарк, - говорится в сообщении отряда. - Боевая группа «PRIME» осуществила его масштабный вывод из строя.

После обнаружения воздушной разведкой передвижения вражеского транспортного средства для противника это стало началом планового рейса. Однако для экипажей «PRIME» - стартом очередного боевого задания».

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