Министр обороны Беларуси, уверявший перед вторжением, что Украине ничего не грозит, высказался об укрепрайонах

Министр обороны Беларуси, уверявший перед вторжением, что Украине ничего не грозит, высказался об укрепрайонах4
- 22.07.2026, 18:12
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После истерик Лукашенко о войне Хренин заявил об отсутствии признаков агрессии.
Беларусь якобы не строит укрепрайоны на границе с Украиной. Об этом заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин 22 июля, его процитировала пресс-служба ведомства.
О том, что РФ хочет втянуть Беларусь в войну, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал еще в апреле. По его словам, разведка фиксировала, как в приграничных районах Беларуси продолжается строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. В мае глава государства сообщил, что с белорусской стороны на границе фиксировали «специфическую активность», позже в Государственной пограничной службе Украины заявили, что Беларусь создает инфраструктуру, которую в любой момент может использовать Россия. В ответ Украина начала готовиться к сдерживанию возможного наступления с территории Беларуси.
По словам Хренина, ранее Александр Лукашенко, поручил оборудовать укрепрайоны вдоль государственных границ, и это поручение уже выполнено. В настоящее время пять укрепрайонов созданы на западной и северной границах страны и продолжают совершенствоваться.
При этом на южной границе (с Украиной) строительство укрепрайонов якобы даже не планируется, сказал он.
«Те заявления, что мы готовим какие-то оборонительные районы... Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью: создать напряжение в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности», – заявил глава ведомства.
Хренин также отметил, что белорусская сторона не фиксирует признаков подготовки украинских подразделений к агрессивным действиям.
«На сегодняшний день мы не видим, что от украинских формирований, которые обеспечивают прикрытие своей границы, исходит подготовка к каким-то агрессивным активным действиям. Невзирая на то, что в информационном поле звучит все что угодно, для них напряжение на нашей границе не нужно», – добавил Хренин.