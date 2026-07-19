Белорусы освистали Долину, приехавшую открывать «Славянский базар» 1 19.07.2026, 10:19

Лариса Долина

Она попалась на фонограмме.

Российская певица Лариса Долина выступила на открытии «Славянского базара» в белорусском Витебске, сообщает телеканал «78».

Выступление скандальной артистки длилось около десяти минут. Судя по всему, на фестивале не использовался живой звук. Многие артисты выходили на сцену без каких-либо инструментов и музыкантов. А в первом куплете «Мостов» Долина «попалась» на фонограмме, невпопад открывая рот на одной из строчек.

Многие белорусы неприятно удивились ее участию на фоне скандала с возвращением проданной квартиры. В Сети также недовольны неизменностью ее репертуара. Некоторых Долина настроила против себя, когда записала приглашение на «Славянский базар»: в нем она использовала вариант «Белоруссия» вместо «Беларуси».

«Кому нужны песни Долиной? По мне, так себе состав», - пишет Verginia.

«Долину зачем сюда включили? Вы не в курсе истории с квартирой? И ее, Кудельман-Долиной, игнорирования решения Верховного суда РФ. Вы кого в страну зовете?» - пишет Елена К.

«Ничего нового не услышали. Одно старье. Долина эту свою песню пела ее в молодости – и здесь вышла с той же самой песней. Молодых много, а поют одни старики. Фу», - пишет Людмила П.

«Я родилась в 1980-е. Многих артистов помню еще с детства. Сейчас мне 41 год – и все те же несменяемые *** (лица) на всех концертах. Возникают вопросы. Неужели за все эти годы больше не родились талантливые люди? Где новые лица?» - недоумевает Наталия З.

Скандал вокруг певицы Ларисы Долиной разгорелся в 2024–2025 годах и получил широкий резонанс в России. Артистка продала свою квартиру в элитном доме в Москве, однако впоследствии через суд добилась признания сделки недействительной, заявив, что подписала документы под влиянием мошенников, убедивших ее в телефонных разговорах, что квартиру необходимо срочно продать.

Суд встал на сторону Долиной, и квартира была возвращена ей, при этом деньги покупательнице Полине Лурье возвращены не были. Женщина, купившая жилье и уже успевшая в нем поселиться, лишилась и денег, и недвижимости. Позже стало известно, что покупательнице пришлось выплачивать ипотеку за квартиру, которой она больше не владеет.

После резонанса Верховный суд РФ встал на сторону Полины Лурье и выселил Ларису Долину из скандальной квартиры.

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