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Сколько стоит средняя поездка на такси в Беларуси?

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  • 19.07.2026, 17:35
Сколько стоит средняя поездка на такси в Беларуси?

Рассказали в Минтрансе.

В Беларуси средняя стоимость одной поездки на такси составляет около 12 рублей. Такие данные озвучили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

В ведомстве также сообщили, что продолжает расти число официально зарегистрированных перевозчиков. По состоянию на 18 июля в Реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении числятся 37 290 водителей такси, 27 720 автомобилей и 129 диспетчеров.

По сравнению с началом июня количество водителей увеличилось на 344 человека, а автомобилей-такси — на 713. С начала года таксопарк страны вырос почти на 6%.

Кроме того, все чаще для пассажирских перевозок используют электромобили.

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