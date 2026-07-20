Белорусам на заметку: в Турции могут не принять старые доллары

В стране сохраняются ограничения на прием таких денег, которые в народе часто называют «белыми», рассказал председатель Ассоциации уполномоченных учреждений и обменных пунктов Сердара Йерлиоглу.

Хотя ситуация за последние полтора года стала менее острой, полностью она не исчезла. Турецкие банки, как правило, стараются вовсе не принимать такие купюры, предпочитая валюту нового образца. В то же время частные обменные пункты зачастую более лояльны к клиентам, однако и там могут возникнуть нюансы.

«В бюро обмена валют их могут принять у туриста... и принимают. Но при этом обязательно смотрят на состояние купюры, проходит ли она все проверки. В любом случае, если есть необходимость обменять какое-то количество таких долларов, это в принципе можно сделать», – пояснил Йерлиоглу.

На практике это означает, что при попытке обменять старые доллары кассир может либо отказать в операции, либо предложить менее выгодный курс. Чтобы не потерять деньги на конвертации, эксперты советуют заранее проверять купюры перед поездкой и по возможности брать с собой банкноты нового образца (с синей полосой).

Что касается долларов с посторонними отметками, печатями или надписями, то в Турции к ним относятся спокойно. По словам главы ассоциации, в местных обменниках обычно идут навстречу туристам и стараются выдавать чистые купюры, если они есть в наличии.

Туристический портал напомнил, что при планировании бюджета на отпуск лучше иметь при себе запас валюты разных номиналов и годов выпуска, а также по возможности пользоваться картами иностранных банков или платежными системами, работающими в Турции. Если вы все же везете наличные, старайтесь не брать с собой купюры с повреждениями, пятнами или надписями, так как это всегда повышает риск отказа в приеме валюты за рубежом.

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