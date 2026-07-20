Toyota обновила Prius 20.07.2026, 23:31

ФОТО: TOYOTA

Стоимость всех версий выросла на $305.

Toyota представила Prius и Prius Plug-in Hybrid 2027 модельного года, сообщает MotorTrend. Масштабных изменений модель не получила, однако производитель расширил список стандартного оснащения, добавил новый цвет кузова и немного повысил цены.

Стоимость всех версий выросла на $305. Базовый переднеприводный Toyota Prius LE теперь стоит от $30050 долларов, тогда как стартовая цена Prius Plug-in Hybrid в комплектации SE составляет $35275. При этом плагин-гибрид, как и раньше, предлагается исключительно с передним приводом.

Самым заметным изменением в оснащении стало то, что двухзонный автоматический климат-контроль теперь входит в стандартную комплектацию всех версий Prius и Prius PHEV. Ранее такая система была доступна только для топовой комплектации Prius Limited, а некоторые более дорогие модификации плагин-гибрида вообще не имели этой функции.

В палитре цветов кузова появился новый оттенок Inked, который заменил Midnight Black Metallic. Он доступен без доплаты вместе с еще тремя базовыми цветами.

Техническая часть автомобиля практически не изменилась, но показатели экономичности стандартного гибрида немного пересмотрели. Переднеприводный Prius LE теперь имеет официальную расход топлива по циклу EPA на уровне 3,99 л/100 км в городском режиме, 4,70 л/100 км на трассе и 4,28 л/100 км в смешанном цикле, то есть новинка стала немного экономичнее в городе, но менее эффективной при движении по автомагистрали.

Версия LE с полным приводом демонстрирует расход 4,20 л/100 км в городе, 4,80 л/100 км на трассе и 4,44 л/100 км в смешанном цикле, что также немного хуже по сравнению с предыдущим модельным годом.

Все модификации Prius 2027 года стандартно оснащаются мультимедийной системой с 8-дюймовым сенсорным дисплеем в комплектациях LE, XLE и Nightshade. Версии Limited и Prius PHEV XSE Premium получают 12,3-дюймовый экран. Также автомобили поддерживают беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

В стандартное оснащение всех версий входит комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0, который включает систему автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе движения, распознавание дорожных знаков, автоматическое переключение дальнего света и другие электронные помощники водителя.

Заказы на Toyota Prius и Prius Plug-in Hybrid 2027 модельного года уже открыты.

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