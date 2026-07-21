Ученые развеяли популярный миф о воде 21.07.2026, 10:07

Почему вода может усиливать аппетит.

Популярный совет пить воду во время еды, чтобы быстрее почувствовать сытость и сократить количество калорий, может работать совсем не так, как принято считать. Новое исследование показало, что люди, которые больше пили во время приема пищи, в среднем съедали больше, пишет techinsider.

Идея кажется логичной: вода должна заполнить желудок и помочь быстрее почувствовать насыщение. Однако в новом исследовании, опубликованном в в журнале Appetite, ученые из Корнеллского университета и Университета штата Пенсильвания повторно изучили данные двух экспериментов с участием 86 взрослых и обнаружили неожиданную закономерность. Чем больше воды люди выпивали вместе с обедом, тем больше еды они в итоге употребляли.

Участникам предлагали блюда с курицей тикка масала или говядиной чили. В среднем каждые дополнительные 100 граммов выпитой воды были связаны примерно с 39 граммами дополнительной еды – это около 49 килокалорий. Правда, речь идет именно о статистической связи, а не о доказанном причинно-следственном эффекте.

Ученые предполагают, что жидкость быстро покидает желудок и поэтому не создает длительного ощущения сытости. Кроме того, вода может облегчать пережевывание и глотание, а регулярное чередование еды и напитка способно поддерживать интерес к блюду.

Есть и еще одна любопытная версия. Когда человек долго ест одно и то же блюдо, удовольствие от него постепенно снижается. Короткий перерыв на воду может словно «обновить» восприятие вкуса и подтолкнуть продолжить трапезу.

Исследователи подчеркивают, что полученные результаты требуют дополнительной проверки. В будущем они хотят провести эксперименты, которые позволят точнее определить, действительно ли вода заставляет человека есть больше.

При этом у ученых есть другой кандидат на роль простого способа немного сократить потребление пищи – специи. В предыдущих экспериментах они заметили, что более острая еда может замедлять темп приема пищи и уменьшать количество съеденных калорий, не обязательно снижая удовольствие от блюда. Возможно, именно яркий вкус, а не стакан воды, окажется более интересным инструментом для тех, кто хочет контролировать свой рацион.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com