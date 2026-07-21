На погранпереходе Берестовица – восьмичасовые очереди
- 21.07.2026, 15:35
Белорусы ищут альтернативу пункту пропуска в Бресте.
На протяжении последнего месяца многие жители нашей страны жаловались на большие очереди при пересечении границы с Польшей. Вчера ждать прохождения контроля в Бресте пришлось более 20 часов. Пользователи соцсетей советовали воспользоваться другими пунктами пропуска. Однако сегодня и в Берестовице были огромные очереди. Об этом пишет пользовательница Threads под ником yana_ozembl.
«Восемь часов на границе Беларусь – Польша (Берестовица), — рассказала она. — Давно такого не было, обычно 3—4 часа».
Некоторые пользователи обратили внимание, что и ранее в Берестовице иногда были большие очереди, но в последние дни время ожидания, жействительно, увеличилось. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Обычно часов 6—7 в среднем. Ваши 3—4 большое везение.
— Вся граница заняла 8 часов 40 минут. Не ожидал такого.
— У нас один автобус ночью 4 часа почти проверяли.
— В 22:10 выехали из Белостока, в 11 дня были в Минске.