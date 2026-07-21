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На погранпереходе Берестовица – восьмичасовые очереди

  • 21.07.2026, 15:35
На погранпереходе Берестовица – восьмичасовые очереди

Белорусы ищут альтернативу пункту пропуска в Бресте.

На протяжении последнего месяца многие жители нашей страны жаловались на большие очереди при пересечении границы с Польшей. Вчера ждать прохождения контроля в Бресте пришлось более 20 часов. Пользователи соцсетей советовали воспользоваться другими пунктами пропуска. Однако сегодня и в Берестовице были огромные очереди. Об этом пишет пользовательница Threads под ником yana_ozembl.

«Восемь часов на границе Беларусь – Польша (Берестовица), — рассказала она. — Давно такого не было, обычно 3—4 часа».

Некоторые пользователи обратили внимание, что и ранее в Берестовице иногда были большие очереди, но в последние дни время ожидания, жействительно, увеличилось. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Обычно часов 6—7 в среднем. Ваши 3—4 большое везение.

— Вся граница заняла 8 часов 40 минут. Не ожидал такого.

— У нас один автобус ночью 4 часа почти проверяли.

— В 22:10 выехали из Белостока, в 11 дня были в Минске.

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