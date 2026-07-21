Лукашенко набросился на аграриев и чиновников 3 21.07.2026, 18:20

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Диктатор приказал отправлять в армию всех, кто не умеет работать во время жатвы.

На селекторном совещании Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве, особенно в период уборочной кампании, пишет БелТА.

«Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина (министр обороны Виктор Хренин. — Прим. ред.), поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес. Там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать [собираемся]. Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко — комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их, в армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки (гранатомет, пулемет), и туда — в распоряжение сил специальных операций»,

Это распоряжение касается чиновников и тех, кто «не хочет работать».:

«Всех туда, кто не выполнит поручения. Это мой приказ. Любой чиновник (в правительстве, облисполкоме, райисполкоме) — в хозяйство на трактор, комбайн. Не умеешь гайки крутить? Будешь помощником, будешь подносить «снаряды». Любое неисполнение — в армию. Пусть там служит. В лесу будет сидеть. Там тоже нужны кадры. Пускай в период уборки там послужит. И чиновник, и тот, кто не хочет работать», - сказал узурпатор.

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