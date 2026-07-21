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Чешский чиновник перевел мошенникам бюджетные деньги на $2 млн

  • 21.07.2026, 20:34
Чешский чиновник перевел мошенникам бюджетные деньги на $2 млн

Злоумышленники использовали сложную схему обмана.

Сотрудник муниципальной организации в чешском Градец-Кралове перевел мошенникам 46 млн крон ($2 млн). Об этом сообщает Týdeník Policie.

Инцидент произошел на прошлой неделе в организации «Управление недвижимостью Градец-Кралове». Работник, отвечающий за финансы, попал под психологическое давление неизвестных, выдававших себя за полицейских и работников Национального банка.

Злоумышленники использовали сложную схему обмана, и мужчина, не поставив в известность руководство, перевел бюджетные средства на посторонние счета. Общая сумма ущерба составила около 46 млн крон ($2 млн).

«Произошел сбой в действиях конкретного сотрудника, работающего с финансами. Он поддался давлению и обошел все системы контроля и безопасности», — сообщила директор организации Ярослава Бернхардова.

В организации заверили, что инцидент не повлияет на текущую деятельность управления: деньги на счетах и зарплаты сотрудников не пострадают.

О случившемся уведомлены полиция и мэрия, начато расследование. В администрации города подчеркнули, что неоднократно проводили проверки систем безопасности и подтверждали их надежность, но на прошлой неделе МВД предупреждало о росте атак на госслужащих.

Власти Градец-Кралова намерены усилить обучение персонала распознаванию мошеннических схем. Другие детали инцидента не разглашаются в интересах следствия.

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