В Грузии начались протесты после скандала с российскими туристками 1 21.07.2026, 13:35

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Фото: Скриншот видео из Facebook რადიო თავისუფლება (Радіо Свобода)

Участники митинга вышли с грузинскими и украинскими флагами.

В Грузии арестовали местного жителя, напавшего на русскоязычную иностранку во время свадьбы. Люди вышли на протесты в знак поддержки грузина, пишет New Voice.

По данным представителей МВД Грузии, правоохранители задержали мужчину по обвинению в причинении легких телесных повреждений. Инцидент произошел в одном из отелей города Телави. Свидетели рассказали, что во время празднования свадьбы проживавшие в отеле иностранки оскорбляли гостей и обливали водой свадебное оборудование. После этого один из гостей поднялся в номер к иностранкам и ранил одну из них. В МВД сообщили, что мужчина задержан; ему грозит до трех лет лишения свободы.

Издание Civil Georgia сообщило, что задержанный — гражданин Грузии Георгий Чигладзе — является братом жениха. Отмечается, что друзья русскоязычной женщины сняли нападение на видео и опубликовали его в социальной сети, заявив, что причиной нападения стало то, что иностранка говорила по-русски.

На видео видно, как мужчина входит в номер иностранки, которая говорит ему по-английски: «Ты в моем номере», на что мужчина отвечает: «Ты в моей стране, с*ка». После этого мужчина толкнул женщину, сказав: «Это свадьба моего брата». Женщина, в свою очередь, выталкивает его из комнаты, говоря по-русски: «Что ты делаешь, убирайся вон!». После этого мужчина ударил ее по лицу.

Адвокат задержанного Лаша Капанадзе опубликовал сообщение, в котором изложил позицию своего клиента и его родных, поделившихся своей версией событий. По словам адвоката, инцидент произошел 18 июля около 18:00. Свадьба проходила на первом этаже, тогда как туристы находились на третьем.

По словам Капанадзе, в какой-то момент постоялицы отеля начали кричать по-русски «Горько» в адрес молодоженов, однако их проигнорировали. После этого, как утверждает адвокат, иностранки стали выливать на гостей свадьбы жидкости и плевать в них. Сообщается, что из-за этого, в частности, была повреждена свадебная аппаратура, обеспечивавшая музыкальное сопровождение.

После этого, по словам Капанадзе, гости свадьбы обратились к администрации отеля с просьбой урегулировать ситуацию, поскольку попытки лично поговорить с иностранками привели лишь к словесным оскорблениям в адрес местных жителей.

Однако адвокат заявил, что спустя 10−15 минут после этого русскоязычные женщины продолжили выливать жидкости и плевать на гостей, из-за чего приглашенный музыкант отказался выступать. После этого Георгий Чигладзе поднялся к иностранкам, где и произошла часть конфликта, попавшая на видео.

По словам адвоката, во время спора женщина вела себя агрессивно: ударила грузина в шею и толкала обеими руками в грудь. Капанадзе назвал действия своего клиента самообороной и заявил, что тот также является жертвой. В частности, адвокат написал, что Чигладзе поддался на провокацию русскоязычных женщин.

После допроса Георгия Чигладзе задержали, из-за чего в Грузии, в частности в Тбилиси, начались акции протеста в его поддержку. Участники митинга вышли с грузинскими и украинскими флагами. На опубликованных видео слышно, как они скандируют «Слава Украине!», а также «Путин — х*йло».

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