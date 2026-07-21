Новый глава МИД Британии первый разговор в должности провел с Сибигой 21.07.2026, 17:40

Эд Милибэнд

Украина – на передовой борьбы за свободу и демократию в Европе.

Министр иностранных дел в новом правительстве Великобритании Эд Милибэнд провел свой первый разговор в новой должности с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Об этом он заявил в соцсети X.

«Подчеркнул непоколебимую и решительную поддержку народа Украины со стороны Великобритании. Украина – на передовой борьбы за ценности свободы и демократии в Европе», – отметил британский министр.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com