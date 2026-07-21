Новый глава МИД Британии первый разговор в должности провел с Сибигой
- 21.07.2026, 17:40
Украина – на передовой борьбы за свободу и демократию в Европе.
Министр иностранных дел в новом правительстве Великобритании Эд Милибэнд провел свой первый разговор в новой должности с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
Об этом он заявил в соцсети X.
«Подчеркнул непоколебимую и решительную поддержку народа Украины со стороны Великобритании. Украина – на передовой борьбы за ценности свободы и демократии в Европе», – отметил британский министр.