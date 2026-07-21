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Новый глава МИД Британии первый разговор в должности провел с Сибигой

  • 21.07.2026, 17:40
Новый глава МИД Британии первый разговор в должности провел с Сибигой
Эд Милибэнд

Украина – на передовой борьбы за свободу и демократию в Европе.

Министр иностранных дел в новом правительстве Великобритании Эд Милибэнд провел свой первый разговор в новой должности с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

Об этом он заявил в соцсети X.

«Подчеркнул непоколебимую и решительную поддержку народа Украины со стороны Великобритании. Украина – на передовой борьбы за ценности свободы и демократии в Европе», – отметил британский министр.

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