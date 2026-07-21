В Беларуси обанкротился крупный поставщик бакалеи 21.07.2026, 19:41

Компания проработала более трех десятилетий.

В Беларуси стало на одного крупного игрока продовольственного рынка меньше. Экономический суд Минска признал банкротом компанию «Ракан – крупяной дом», сообщает Office Life .

Предприятие работало с 1994 года. Оно поставляло в торговые сети бакалейную продукцию: крупы, подсолнечное масло, томатную пасту, консервы, уксус и другие товары длительного хранения. А часть ассортимента выпускало под собственными брендами.

Филиалы фирмы были во многих городах. В том числе в Бресте, Гродно, Гомеле, Барановичах, Пинске и Могилеве.

Компания прекратила работу еще в 2022 году, а весной сама обратилась в суд с заявлением о банкротстве. На тот момент задолженность перед кредиторами оценивалась примерно в 2,6 млн.

Однако после проверки требований кредиторов сумма оказалась значительно выше. Сейчас общий долг предприятия оценивается уже в 7,6 млн.

Притом стоимость найденного имущества недотягивает даже до 40 тыс., поэтому рассчитываться с кредиторами фирме нечем.

Компания «Ракан – крупяной дом» входила в группу «Ракан», учредителем которой является предприниматель Александр Сульжиц.

В 2025 году банкротами также признали еще две компании из этой группы. Речь идет о Красненском консервном заводе и торгово-промышленной компании «Ракан».

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