Зеленский провел встречу с Федоровым 21.07.2026, 21:26

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Владимир Зеленский и Михаил Федоров

Фото: Reuters

Советник президента Украины назвал ее «решающей».

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с экс-главой Минобороны Михаилом Федоровым. Об этом во вторник, 21 июля, заявил советник президента Дмитрий Литвин в комментарии журналистам.

Литвин не сообщил подробностей встречи.

Ранее в тот же день, в ответ на пост ветерана Дмитрия Козятинского — организатора митингов против отставки Федорова, Литвин сообщил, что у Владимира Зеленского проходит «решающая встреча».

«Только что завершилась одна почти решающая встреча у президента, сейчас идет еще одна — уже фактически решающая. После принятия решений сразу последует официальное сообщение», — написал Литвин.

В последний раз Зеленский встречался с Федоровым 18 июля. Тогда президент заявил, что «долго говорил» с экс-министром.

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